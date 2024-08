Rolin Peña oficializa fichaje en Marathón y responde sobre el caso Sacaza: “Pareciera que tienen que ir a la corte celestial”

Hemos iniciado bien en el sentido de cómo ha estado jugando el equipo, no hemos sumado los puntos que quisiéramos, recién esto comienza, el equipo está tomando su mejor forma y será protagonista en este torneo.

También habló del caso Cristian Sacaza, Virus Martínez y Yunny Dolmo, quienes siguen inhabilitados para jugar al fútbol. Rolin explotó y pidió esclarecer este engorroso caso del que no hay respuesta contundente por parte de las autoridades deportivas.

Los verdes entrenaron en el Olímpico , sede donde se jugará este importante cotejo en vista de que el Yankel Rosenthal no está ok.

Lamentarlo. Los jugadores solicitaron el caso al Tribunal de Arbitraje Hondureño, que se pronunciara si sobre ellos existía alguna suspensión por parte de las autoridades del país en la parte deportiva y este Tribunal dice que ellos no son competentes. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los competentes? ¿a dónde tienen que ir ellos? Me pareciera que tienen a la corte celestial para pedir vehemencia.

¿Van a jugar?

Van a jugar, conforme a derecho les corresponde jugar por un derecho constitucional, por las leyes deportivas, al final van a poder jugar.

¿Cómo reacciona con ese respuesta del Tribunal?

Hay tantas cosas. Primero: no existía el Tribunal de Arbitraje en el fútbol hondureño, recién lo anunciaron hace como un mes y empezaron a trabajar, para mí han debutado mal con este caso. Yo creo que, por sobre todas las cosas, está la dignidad, integridad, el derecho de los futbolistas. Y está claramente por todo lo que se ha pronunciado del TAD y TNAF, los jugadores no tienen ninguna disposición en el sentido que no tengan participación con ningún equipo de fútbol.

¿Sacaza seguirá entrenando?

El muchacho se siente abandonado, el único que le ha abierto la puerta para sostenerlo y mantenerlo ha sido Marathón, Marathón ha sido benevolente en el sentido de poder ayudarle como ser humano, el equipo le ha estado pagando, los tiempos se acortaron y va a llegar algún momento que está muy cerca y decirle: lo sentimos mucho, pero no podemos tenerlo y estarle pagando un salario.

¿Qué tienen que hacer para poder jugar?

El paso le corresponden a los jugadores, aquí vienen una serie de situaciones, incluso, puede haber una demanda de los jugadores a la FFH en vista de que no les permiten jugar, nadie se pronuncia. La Comisión Nacional de Disciplina se pronunció, todo estaba correcto. Incluso, por un mal procedimiento del CDS Vida, se fueron a apelaciones y en apelación hicieron mal el procedimiento, seguramente la Comisión de Apelaciones está próxima a dar un dictamen que, seguramente, con conforme a derecho no les va a corresponder.

LEA TAMBIÉN: Emilio Izaguirre enfurece contra Daniel Uberti: “Vino solo a estafar a Honduras, yo no vivo del fútbol, le doy más bien”

No habrá salarios a estos jugadores

Hay algo de sentido común, nosotros le hemos respaldado, pero llegará un momento en el que las autoridad no digan un acuerdo y digan: ¿a dónde hay que ir? ¿a una corte celestial? Capaz y el jugador les toque ir ahí.

¿Yunny Dolmo y Virus Martínez?

También es el mismo caso. En el caso del “Virus” estaba entrenando con el Victoria. Yunny se había trasladado hacia su lugar de origen, es de lamentar esto que nadie se pronuncie.

¿Qué fecha estará listo el Yankel?

Se le ha dado dos semanas más al Yankel para que esté 100% en condiciones, está muy bien, posiblemente en el clásico abriremos la cancha.

¿Dónde jugarán la Copa Centroamericana?

La vamos a jugar en el Olímpico en vista de que el Estadio Morazán no contaba con la iluminación.