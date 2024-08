Emilio Izaguirre enfurece contra Daniel Uberti: “Vino solo a estafar a Honduras, yo no vivo del fútbol, le doy más bien”

Emilio Izaguirre no se ha quedado callado después de las críticas que recibió del uruguayo Daniel Uberti, ex director de selecciones menores de Honduras, en una entrevista a DIEZ, de quien dijo “se cree director deportivo porque anda con un cartelito (título) y no ha hecho nada”. Esas frases enfurecieron al actual director deportivo del Motagua, quien esta vez no se guardó nada y por primera vez se exaltó y respondió con todo a Uberti, con quien las selecciones menores hondureñas consumaron tres fracasos: no ir a los mundiales Sub 17 y Sub 20 y tampoco se logró el acceso a los Olímpicos de París 2024. ”Uberti es una persona que viene solo a aprovecharse de nuestro noble país, como jugador no dejó nada, como director deportivo en Real España y como técnico no ha dejado nada. Ya lo dijo Carlos Pavón también, yo he estado en Congresos de la selección donde dirigentes decían que él era el cáncer que tenía la selección, es un tipo soberbio”, comenzó poniendo la anestesia Izaguirre. Luego ahondó y no paró, era dardo tras dardo al uruguayo. “Ahí circuló un audio que, me da pena, que le decía a Luis que el voto de él era importante y de calidad, y me tiene molesto porque nunca se ha sacado un peso de su bolsa para darle un par de tacos a un hondureño”.

“Yo estudié esa carrera de dirección deportiva, pero yo hago otras funciones en Motagua, porque aparte que soy aficionado de Motagua, amo a Motagua, soy un Revolucionario, soy todo lo que representa la afición del club. Dice que no dejé nada, y le puedo enseñar pruebas todo lo que hacía cuando estaba en el Celtic, traía maletas llenas de tacos, les pedía a mis compañeros para traerles a los jóvenes porque a mí me ha gustado aportarle de verdad al deporte, no venir a aprovecharme de sueldos”, lanzaba. Emilio Izaguirre hizo énfasis en todo el trabajo que ha estado haciendo en las Ligas Menores del Motagua, donde el bimundialista con Honduras busca formar jugadores con ADN motagüense. ”Yo estudié esta carrera para tener trabajo, pero yo aporto, puedo tener un sueldo en Motagua, pero yo aporto en Ligas Menores y le pueden preguntar a todas las Ligas Menores de Motagua. No pagan un peso porque don Marco Tulio Gutiérrez paga los entrenadores y las canchas, todos los niños que les miro un taco o tenis roto yo lo compro de mi dinero, lo que necesiten las Ligas Menores ahí estoy siempre aportando”, exponía. “En reservas, todos los años les cambio los colchones, televisores, todo lo que necesiten como ropa, tacos, tenis y no lo quería decir nunca, pero un fantasma, una persona que nunca ha dejado nada al fútbol hondureño y venga a atacar a alguien que ha aportado, que trata de dejar un legado en el deporte, que lucha por Honduras y cada joven, venga a decirme esto es increíble... aquí no es de título, es de aportar de verdad al fútbol hondureño”, no callaba ‘Milo’ Otra de las frases que Daniel Uberti dijo y molestaron a Emilio fue que nunca ha enviado a un futbolista al extranjero, como él sí lo hizo con Bryan Róchez cuando estaba en labores en Real España y lo enviaron a la MLS.

“Cuando llegué hace más de un año y medio hice la gestión con la gente de Los Ángeles por Denil Maldonado, luego Anthony García al Colorado Rapids, Enrique Facussé a Colombia, el mismo Denil a Rumanía y tengo las conversaciones del presidente del Celtic preguntándome por Luis Palma, entonces, ¿de qué está hablando este tipo que nunca ha hecho nada?, de verdad, no ha hecho nada, y no solo yo lo he atacado”, atizó Izaguirre. “El Complejo de Motagua trato de gestionarlo y de verlo en buenas condiciones, el camerino del equipo, el gimnasio, trabajo en varias cosas no solo en una”, remarcó.

“Vino aquí a estafar a Honduras”

Emilio Izaguirre no tenía frenos y fue más allá. Sacó a colación lo que se hablaba en las reuniones de la Liga Nacional de Honduras, en donde se decía que Daniel Uberti no era la persona edecuada para comandar la dirección de selecciones menores de la FFH. “Los dirigentes decían en las reuniones de la Liga Nacional que Uberti no tenía que estar ahí, no sé porqué estaba ahí... no puedo hablar porque después se malintepreta, pero nunca hubiera querido hablar de la gestión que uno hace, porque quiero aportar mucho para el fútbol hondureño”, dijo.

“Yo trato de ayudar, yo no vengo aquí a lucrarme de un sueldo, gracias a Dios, y Uberti lo dijo bien que yo gané todo como futbolista, pero aportaba también y ahora lo hago más. Cualquier niño que viene a prueba con los tacos rotos, aquí le compramos tacos, ¿cuándo él de su bolsa lo ha hecho? nunca. El fútbol hondureño necesita personas para bien, personas que no solo miren a un solo club”. Otra de las acciones altruistas que Emilio practicaba y nadie se daba cuenta era cuando de futbolista compraba tacos para regalarle a sus compañeros más jóvenes. “Me acuerdo cuando venía de Escocia y le decía a Luis Giribaldi (preparados físico) que estaba en la selección que repartiera los tacos, a Edwin Rodríguez le regalaba tacos y a varios jugadores y lo hacía con todo amor, y si alguien me pide de otro equipo, yo le ayudo, no tengo problemas”. “Él anda con un cartelito de director deportivo, pero en ese puesto no ha hecho nada”, tiró Uberti a Izaguirre, algo que también tocó al dirigente del Motagua y no dudó en responderle con categoría.

“Ese titulito que yo estudié que dice él, no voy a ganar dinero de ese título, yo más bien doy de mis inversiones, pero él está para ganar dinero del fútbol hondureño, para aprovecharse, vino aquí a estafar a Honduras y además, siempre termina peleado. Si los presidentes me sacan de Motagua, me voy feliz, les doy la mano y me voy a aportar a otro lado, no estoy para vivir del fútbol y gracias a Dios que me ha bendecido”, arguyó el ex lateral izquierdo del Celtic de Escocia. Quiso reconocer también la buena labor que hace su ídolo deportivo, como Iván Guerrero, que aporta a las Ligas Menores del Motagua. “A todo joven se le ayuda en Motagua, igual Iván Guerrero me ayuda, lo hace calladito, pero lo tengo que decir, mensualmente damos tacos y tratamos de ayudar a la gente. Molesta porque este sujeto habló sin conocimiento”. “Otra cosa, mucha gente ha dicho que él recibía dinero de agentes para meter jugadores en Real España y yo lo digo aquí, cualquier agente que venga a ofrecerme dinero más bien le digo ‘si querés dinero yo te doy’, porque no busco eso en el fútbol, yo lo que quiero es ayudar y ahí están claros cuáles son los planes de él y los míos”.

“Yo estoy para cuidar los recursos del club y de la familia Atala, que nadie se aproveche de ellos y obviamente que estoy para aportar mucho porque mis asignaciones son varias. Yo soy un agradecido de la vida y por eso agradezco la confianza a don Eduardo, a Pedro, a Dani, a don Javier y a su hijo que hasta de vicepresidente me pusieron para ser diputado de la Liga y de Federación”, reveló Emilio Izaguirre.

“No son 25 becas, tenemos 30 en UNITEC”