Uberti dispara: le responde a Pavón, la polémica con Tilguath y atiza contra Emilio Izaguirre: “Él cree que es director deportivo”

¿Tuvo diferencias con él?

No, las diferencias, no sé a qué llamarle diferencias, ya que cada quien trabaja en la medida de sus posibilidades y conocimientos, aquí influyen los resultados deportivos, si yo estoy saliendo porque erramos un penal, ¿qué podemos esperar de uno que perdió siete partidos de nueve? Ciertos resultados deportivos marcan situaciones más allá de interioridades que no las voy a comentar yo porque no me corresponden. Pero, básicamente, los resultados deportivos en el tiempo que estuvo no estaban ni cerca de lo que se necesitaba.

¿Por qué situaciones salió Tilguath?

No sé, habría que preguntarle a Jorge Jiménez, él lo contrató y le comunicó que saliera, son buenos técnicos, no sé por qué el ataque a la Federación, además de inventar leyendas urbanas como que yo doy orden del que Génesis no venga ninguno, es una mentira, es una falacia, aquí todas las mentiras valen más que las verdades.

¿No tuvo ninguna injerencia?

Salieron los dos entrenadores: salió él y salió Luis Alvarado. Alvarado siguió por una razón muy sencilla. El siguiente proceso involucraba a jugadores 2003 y 2004, eran con los que Alvarado había trabajado en Sub-17, entonces considero que muchos jugadores de 2004 eran conocidos por Alvarado y que él podía iniciar cómo iba a ser el proceso desenvolviendo, él no había tenido la oportunidad de demostrar debido a que había tenido posibilidades de demostrar, rendimiento y cosas porque su pasaje había sido muy corto.

Luis Alvarado dio a entender como que le imponían jugadores...

Mentiras. Son mentiras. Lo que él nunca entendió era que había que tener una coherencia para escoger los jugadores. Después de la pandemia, a inicios del 2021, la Federación hizo un torneo de reservas (U-18) que le costó casi 400 mil lempiras porque se tuvo todos los protocolos anti-covid, y en ese torneo jugaron 10 equipos, cinco en San Pedro Sula y cinco en Tegucigalpa, y participaron 240 jugadores.

Ocupábamos reclutar jugadores 2002, 2003 y 2004 para el Premundial que se nos venía encima, pero a la hora de hacer la convocatoria Alvarado quería llamar a jugadores que ni estuvieron en el torneo, entonces si haces visorias y tienes 200 jugadores para elegir, la prioridad son los 200 que participaron.

Al final, lo entendió, pero tuvo esa inquietud de andar como macho sin riendas de que hago lo que quiero. Él quería saltar la tranca, quedar bien con uno y con otro, queriendo traer a este o a el otro, y las cosas no funcionan así... todos tienen jefes que les marcan pautas, no que les hacen el trabajo, que es diferente.

Han habido exjugadores que criticaron su gestión...

¿Quiénes?

Emilio Izaguirre recientemente lo mencionó, dijo que usted ni hondureño es...

Bueno, parece que a Izaguirre se le olvida que su plata la hizo en Escocia, no la hizo acá y que él en algún momento también fue extranjero. Izaguirre tiene un problema, él cree que es director deportivo; en algún momento me voy a sentar a hablar con él cuando Motagua salga con cinco o seis canteranos como lo hizo Real España con Medford.

O, cuando venda a algún jugador en uno o dos millones de dólares como se vendió a Bryan Róchez, o cuando haga una alianza con algún colegio que le permita dar becas a 25 jugadores como Real España tenía en San Pedro Sula, o cuando tengan una logística de entrenamiento decente, que entrenen en lugares o horas decentes y no a la 1 de la tarde... cuando Emilio logre alguna de esas cosas, nos podremos sentar a hablar de qué está bien o qué está mal, por mientras, él anda con un cartelito de director deportivo, pero en ese puesto no ha hecho nada, por más que haya sido un gran jugador y tenido una trayectoria muy importante.