Roque Pascua explica el tema Platense: ¿Cuándo dará respuesta FFH? ¿Jugará el club en Liga Nacional? ¿Comenzarán el torneo sin ellos?

"Nos reunimos ayer en junta directiva de Liga Nacional en un tiempo extenso para analizar todos los casos y consecuencias de los actos que se pueden dar. El respeto y reconocer el Laudo, la Liga Nacional lo va a reconocer totalmente, Platense es de primera división y no se lo quita nadie", aseguró el secretario.

En comunicación con Panorama Deportivo , el abogado despejó algunas dudas, aunque afirmó que Platense jugará sí o sí en Liga Nacional , pero no aseguró que en este campeonato.

Luego reveló la decisión de la FFH. "Hoy a las 5:30 de la tarde tenemos respuesta de la Federación, esa es la promesa, hay Comité Ejecutivo, están estudiando el tema, si la respuesta es 'vamos a utilizar la interpretación', si lo hacen, tenemos que saber cuánto es lo que se puede tardar y la ley nos lo dice. Si la Federación manda la solicitud de intepretación de aquí que se lo hagan llegar, el árbitro tendrá 30 días, la FFH puede pedir urgencia del caso al TAS y la Federación decirnos 'esperen una semana' y como Liga esperamos una semana, claro con las consecuencias que les digo, se acorta todo y a sacar un torneo con circunstancias que no son positivas ni negativas, hasta que se lleve a cabo".

"Si la Federación utiliza los 45 días para mandar su solicitud de interpretación, no podemos hacer nada, porque no podemos parar el torneo y ahí sí iniciaríamos el campeonato. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Laudo todavía no está completo", explicaba Roque Pascua en comunicación con el programa radial.

A Pascua los últimos problemas en Liga Nacional le hacen ser cuidadoso de un tema delicado como este, por ende trata la situación con pinzas y analizando con todos los ángulos de lo que pueda suceder.

"Esto es un tema legal y no deportivo. No es tan fácil como decir 'qué pasa, por qué no dejan que el Platense participe', claro que tienen derecho, pero cuando vemos que es producto de una resolución juridiccional, conlleva procedimientos que hay que también ver para poder mantener la legalidad y cuidar la integridad del torneo. Si hacemos algo malo, se vuelve a que pueda haber una acusación de ilegalidad y que tengamos en precaria la integridad", expresó.