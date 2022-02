Said Martínez es elogiado por experimentado ex árbitro mexicano y lo pone en el mundial de Qatar

El arbitraje de hondureño se comienza a valorar de gran manera en el área de la Concacaf y en la presente eliminatoria ha sido considerado constantemente con la presencia de Said Martínez, Selvin Brown, Melvin Matamoros, Cristian Ramírez y Walter López.

En la recién jornada 10 de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, el matemático demostró una vez más su capacidad y la misma está siendo reconocida por ex árbitros de gran nivel como el mexicano Felipe Ramos Rizo.

Said Martínez fue el encargado de impartir justicia en el partido entre México y Costa Rica disputado en el Estadio Azteca, donde el silbante catracho se llevó buenos comentarios del ex árbitro y ahora analista azteca.

Ramos Rizo fue consultado sobre una jugada en específico en el programa Fútbol Picante de ESPN. “Para mí no es penal, el árbitro hondureño estuvo muy bien. Luego el Tecatito (Corona) quiso engañar el árbitro, pero es algo que no se debe hacer. El árbitro (Said Martínez) lo hizo bastante bien”, aseguró.