Salomón Názar aclara la bronca que tuvo con Tilguath en el Olancho-UPN: "se ve que fue una actitud no muy buena"

Tilguath y Nazar se dieron la mano como normalmente sucede, pero esto no le bastó al "Chino", quien agarró fuertemente del brazo a Salomón, acto que no le agradó mucho al técnico universitario.

Un día después de la bronca, Salomón Názar aclaró la acción polémica que tuvo con Tilguath y detalló los motivos de su pelea tras el pitazo final.

"No hubo de discusión con el profesor Tilguath, tenemos una buena relación, él vino a saludarme, yo respondí el saludo. Luego, cuando vio que me dirigía hacia los árbitros, me contuvo y me recomendó no ir para evitar algún tipo de castigo. Por eso se ve que fue una actitud no muy buena que yo le quito la mano y me voy a platicar con los árbitros, pero sin faltarle el respeto", comentó Názar.