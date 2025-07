Samuel García advierte que Olancho va a ser protagonista en y habla de fichajes: "Ante Real España fue una mala tarde"

El Olancho FC inició el torneo Apertura 2025 con derrota 4-1 frente al Real España en el Estadio Francisco Morazán, pero su presidente, Samuel García, no pierde de vista el objetivo principal de los Potros: volver a una final y, “¿por qué no?, soñar con ser campeones de Honduras”.

"Pasa que hicimos cambio de nueve jugadores que son nuevos en el equipo y no es fácil adaptarlos de a primeras. Yo creo que esa fue buena prueba de fuego la que tuvimos en San Pedro Sula, no nos fue bien, pero estamos con optimismo que en la siguiente jornada vamos a sacar un buen resultado”.

Samuel García expresó que, aunque el retraso en el inicio del torneo les dio más tiempo para prepararse, las condiciones climáticas no fueron favorables. Señaló que las canchas y lugares de entrenamiento estuvieron anegadas por la lluvia y eso impidió que pudieran aprovechar al máximo ese período de preparación.

Acerca de la meta del Olancho FC, declaró: “Siempre Potros se prepara para competir, no para participar, y la meta no solo es entrar a la liguilla, sino que ser protagonista y volver a tener una final, y por qué no soñar con ser campeones de Honduras, así que esa es la meta que nosotros nos hemos propuesto”.

Finalmente, el presidente cerró el mercado de fichajes para la institución olanchana, a menos que existiera un caso de fuerza mayor como la lesión de un jugador antes del cierre, de lo contrario, el equipo ya está completo y “solo queda esperar que se acople”.

Olancho FC recibe al Victoria en el estadio Marcelo Tinoco en Danlí, El Paraíso, donde buscará sumar sus primeros puntos en la segunda jornada del torneo Apertura 2025.