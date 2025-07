Sobre tu rendimiento, hemos visto tu evolución ¿Cómo lo estás viviendo y qué te ha dicho el profesor? Muy bien, con humildad. A veces, ahí en un entretiempo, él me dice que siga trabajando con humildad. Que a la edad que tengo, hay muchos jóvenes que no escuchan y yo escucho, que tengo esa ventaja y que siga así, que los resultados van a llegar.

¿Tenías en mente que podías jugar todo el partido ante Choloma, ser titular y aportar como lo hiciste en el mismo? No, no tenía pensado jugar los 90 minutos, pero uno se prepara para los 90, 180 y lo que le toque. Creo que esto viene en base a trabajo y espero poder seguir para que el profesor me tome en cuenta.

Opinión sobre el debut de Yensel Morales y la actuación de Jorge Benguché: Con Yensel no tuve ninguna comunicación, si me alegró ver que iba convocado, pero no tuve la oportunidad de poder decirle algo. Ahora, se lo digo públicamente que nada más disfrute. Con respecto al gol de Benguché, me alegra por él, que siga marcando muchos goles, para eso estamos los delanteros, para respaldarnos uno al otro.

Contanos sobre tu futuro, se te acaba tu contrato con Olimpia y hay posibilidad de salir a Europa. ¿Son reales estas posibilidades? ¿Qué te ha dicho tu abuelo (Mario Moncada su representante)?

Con calma la verdad, es solo trabajar con el equipo. Si esa oportunidad se llega a dar, estar preparado para tomarla y poder demostrar que uno puede. No, no sé, mi abuelo es el que está ahí pendiente. No sé si me tiene alguna noticia, no sé nada.

Te hemos visto crecer en el tema futbolístico ¿qué ha cambiado del Dereck anterior y qué le dirías?

Mentalmente he cambiado demasiado porque no me tenía la confianza que me tengo ahora. Entonces creo que le diría al Dereck de antes que confíe en él y que no dude en su capacidad.

¿Cómo hacer para que a tu edad y las expectativas que hay alrededor tuyo no te llene de presión y puedas evolucionar bien tu fútbol?

Bueno, la verdad que sí se han visto varios jugadores jóvenes en la élite sobresaliendo. Yo me lo tomo con mucha calma, con mucha humildad. Gracias a Dios tengo a mi abuelo que me pasa aconsejando y me dice que no me crea nada de lo que me dicen, que hoy uno es el mejor, mañana es el peor. Entonces los errores siempre van a estar y que las críticas también, que lo tome con humildad todo.