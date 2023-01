Solani Solano, tras su fichaje por Olimpia: “Llego al equipo más grande del país, el más ganador”

PEDRO TROGLIO

“Pedro Troglio dijo que sí, por ahí consideró mi llegada y por eso se dio todo, porque es parte de la directiva y del profesor”, manifestó para el programa Ante La Afición de HRN.

Agregado a lo anterior, especificó que Osman Madrid, directivo melenudo, lo contactó para ficharlo, además, sentencia que Olimpia es el equipo más grande del país.

“Tuve pláticas con don Osman Madrid y de esta manera se dio mi llegada de Olimpia. Llego al equipo más grande del país, al más ganador, cualquier jugador quiere formar parte de la institución y Dios me ha bendecido con esta gran oportunidad”, dijo Edwin Solano.

Añadió: “Las pláticas venían hace un par de semanas, fue algo de Dios porque las cosas se dieron demasiado rápido, entonces me contactaron, tuvimos plática y se dio todo. No me tomó por sorpresa porque desde fin de año venía en pláticas con ellos”.

MUCHAS “NOVIAS”

Por otra parte Solano reveló, sin decir nombres, que todos la mayoría de los clubes lo contactaron para ficharlo.

“Casi todos los clubes de Honduras me intentaron fichar, me contactaron, pero para mí la mejor opción fue Olimpia. La verdad es que casi todos los equipos de la Liga Nacional me llamaron”, arguyó.

LIGA DE CAMPEONES

El fichaje de Edwin Solano obedece al equipo competitivo que busca armar Pedro Troglio para afrontar el compromiso ante el Atlas de México en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“La Liga de Campeones de la Concacaf es una competencia en la que hay que prepararse de buena manera para enfrentar los dos torneo y cuando se me dé la chance, poder desempeñarme de una buena manera para aportarle el granito de arena al club”, comentó Solano.