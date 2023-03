Tabla de posiciones: Marathón hace tropezar al Olimpia, Olancho titubea y Lobos se acerca al liderato del Clausura

Real Sociedad y Real España no se jugará porque el club aurinegro no ha podido salir de Estados Unidos debido a problemas del mal clima que hay en el país norteamericano.

PRÓXIMA JORNADA

Real España vs Marathón

Honduras Progreso vs Real Sociedad

Olancho vs Motagua

Olimpia vs Vida

Victorias vs Lobos UPNFM