“Tota” Medina se calienta tras derrota ante Olancho: “a mí no me contratan los aficionados, me contrata la directiva”

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Qué valoración hace de la derrota ante Olancho y lo que se viene ante Olimpia?

Con respecto al resultado obviamente que no es lo que esperaba, sino lo que merecimos en un campo, el fútbol tiene eso, no se contabilizaron muchas llegadas de Olancho que se llevo la victoria. Con respecto al calendario, sin duda es complicado para todos los equipos. Nosotros venimos de viaje de más de 10 horas de ida y 10 de vuelta con un partido en medio, eso hace pesar. La Liga y todos debemos de ver eso por el bien de los jugadores. Y por el tema de las cuatro jornadas nosotros esperábamos estar más arriba, hoy nos tocó este inicio, pero esperamos seguir mejorando.

¿Qué le puede decir al aficionado que le pide que la “Tota” Medina renuncie?

El equipo mostró que hoy tiene buen fútbol, buen pie, que dominó un partido que no solamente lo pudo llevar, sino que también pudo ponerse en ventaja, pero no nos tocó. A mí no me contratan los aficionados, me contrata la directiva ya que estamos para trabajar, para seguir mejorando a lo largo de toda esta etapa lo hemos hecho siempre. Lo entiendo al aficionado que quiera triunfo. Con respecto al clásico son clásicos, nosotros nos vamos a preparar para ganarlo.

¿Se espera a que mejore el equipo con la llegada de los extranjeros?

Tenemos contrato hasta fin de año así que es lo que me vincula al club y sin duda eso espera de la gente que se ha sumado, es una opción más que siempre tenemos los entrenadores para poder contar con traer cambios para que se pueda sumar para el club. La plantilla que tenemos estamos conformes, cuando anotemos para mejorar.

¿Kevin Álvarez y Gaspar Triverio estarán listos para el clásico?

Kevin Álvarez está con un desgarro, mientras que el otro jugador ha tardado con la habilitación, por eso no ha estado en la banca.

Mencionó que está viviendo un momento gris con Motagua, ¿cree que cambiará eso en los próximos días?

El fútbol es muy cambiante. Lo hecho hoy nos deja ese sabor amargo, lo hicimos ante Real España, Victoria y hoy no lo pudimos plasmar con todo lo bien que hay jugado el equipo, son momentos. Seguramente que si nosotros seguimos siendo ese club con pasajes buenos obtendremos más victorias que derrotas.