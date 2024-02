Tota Medina se pronuncia tras el 7-0 del Marathón, habla del liderato en el Clausura y palpita el clásico ante Motagua

Marathón no cree en nadie. El equipo que dirige “La Tota” Medina no tuvo piedad del endeble CDS Vida , que esta tarde no metió las manos en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

La goleada de 7-0 y el momento complicado del Vida: “No deja de ser un dato menor para la circunstancia y por el tema de resultado. Lógicamente, se vieron algunas discusiones en el campo de juego y para los jugadores que son los que salen a poner la cara en cada partido, son los más perjudicados. Entonces, a nosotros nos toca acompañarlos en este duro momento desde lo deportivo. Lo demás, el equipo siempre trabajó de la misma manera, pudo sacar situaciones y circunstancias que veníamos trabajando anteriormente en cada compromiso, pero, a medida que fueron trabajando en el trámite del partido, el resultado se fue dando”.

¿Qué inyecta al equipo con este triunfo y con el liderato? “Para nosotros es un desafío mayor sobre lo que se viene. Esta ‘perfomance’ nos obliga en cada partido, el ojo del aficionado se pone más crítico, eso hace que tengamos nuevos desafíos, el equipo está bien, seguiremos trabajando para obtener los resultados”.

¿Qué tan engañoso puede ser el resultado de cara al duelo ante Motagua? “El futuro no lo sé, tengo que guiarme por el presente, el presente es nuestro, lo estamos concluyendo al andar, iremos a asumir el mismo compromiso contra Motagua el fin de semana, no nos puede engañar ni mucho menos. Lamentamos el mal momento que está pasando el club, esta es nuestra senda por este camino, sabemos que en cualquier liga no se ven estos resultados abultados, hay más paridad, nosotros no nos podemos engañar de nada, son tres puntos valiosos, estamos cerca de disputar de un clásico”.