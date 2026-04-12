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Tres heridos dejaron los actos vandálicos entre las barras de Motagua y Olimpia: ¿hay muertos? Esto informan

El enfrentamiento entre las barras de ambos equipos se dio en la previa del Clásico capitalino y dejó tres heridos.

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    Las barras de Motagua y Olimpia tuvieron un enfrentamiento en la previa del clásico capitalino. (FOTOS: DIEZ)
2026-04-12

La violencia que se vivió en las afueras del clásico que iban a disputar Motagua y Olimpia tras el enfrentamiento entre las barras, dejó un saldo de una persona muerta y tres heridos, dos de ellos de gravedad.

Las autoridades han informado que tres personas fueron ingresadas a la emergencia del Hospital Escuela, en la sala de cirugía donde uno de ellos está grave tras recibir dos balazos, uno en el cuello y otro en el tórax. Además, se reportó el cuerpo de otro aficionado que fue ingresado a la Morgue del Ministerio Público.

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Fueron tres ambulancias que ingresaron por el lado de emergencia, las tres personas llegaron con heridas de bala producto del enfrentamiento entre las barras de ambos equipos en las afueras del estadio Chelato Uclés.

"Ingresaron tres personas, dos de ellas con heridas, uno de ellos Rony Galo con herida de bala en el cuello y tórax, su estado es grave, está intubado y trasladado del área roja al quirófano de la Sala de Emergencia. Aquí recibe atención Raúl Alexander Gómez con herida de bala en la cabeza y se encuentra estable. Tiene un nivel de alerta 15 de 15, está lúcido y se valora el alcance de la lesión. También se le dio alta después de la atención a Randall Andino con un golpe en la cabeza que le propinaron con un palo", reveló Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa a la radio HRN.

Las autoridades del Hospital Escuela descartaron fallecidos y únicamente los atendidos en las emergencia son las personas heridas en las afueras del estadio Chelato Uclés. "Se descartan personas fallecidas, para tranquilidad de las familias no se reportan fallecimiento de ninguno de ellos", explicó Osorio.

FOTOS: heridos, disparos y el momento de caos que se vivió en el enfrentamiento entre barras de Motagua y Olimpia

El mismo medio de comunicación antes mencionado reveló que no hay personas muertas luego del enfrentamiento entre las barras de Motagua y Olimpia, por lo que hasta el momento solo se reportan personas heridas producto de los actos vandálicos de ambas aficiones.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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