Tres heridos dejaron los actos vandálicos entre las barras de Motagua y Olimpia: ¿hay muertos? Esto informan

La violencia que se vivió en las afueras del clásico que iban a disputar <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-motagua-olimpia-tras-pelea-de-barras-los-clubes-calientan-para-comenzar-el-clasico-LA30127059" target="_blank"><b>Motagua </b>y <b>Olimpia</a> </b>tras el enfrentamiento entre las barras, dejó un saldo de una persona muerta y tres heridos, dos de ellos de gravedad.Las autoridades han informado que tres personas fueron ingresadas a la emergencia del <b>Hospital Escuela</b>, en la sala de cirugía donde uno de ellos está grave tras recibir dos balazos, uno en el cuello y otro en el tórax. Además, se reportó el cuerpo de otro aficionado que fue ingresado a la <b>Morgue </b>del <b>Ministerio Público</b>.