Troglio cuenta todo: La razón de su renuncia en Olimpia, lo que miraba en las fiestas de Maradona y, ¿llevará hondureños a Argentina?

Dolor por quedar eliminado en primera fase en Copa Centroamericana: “A lo mejor lo más malo de nuestra experiencia internacional, son las dos eliminaciones tempranas en la Copa Centroamericana porque no pasamos la primera fase y nosotros teníamos que haber pasado”

Razones para irse de Honduras: “Es una de las razones por las que pensé en mi posibilidad de irme, porque siempre preparé el equipo para ganar el campeonato internacional para estar más cómodo en el torneo local. Quedar fuera en primera fase no es bueno”.

“Cumplo 60 años en 2025. Me siento un hombre grande, viejo, que es también un poco la decisión de estar un poco con la familiar Cuando vine no tenía canas, y ahora estoy canoso. Mirás una foto del 2019 y no tenía canas, las arrugas, me doy cuenta que me perdí muchas cosas de la familia, cumpleaños, los partidos de los domingos de ellos, pero estoy feliz”.

¿Se va por temas económicos?: “No, nooo, ¿cómo voy a pedir aumento? Yo tengo contrato hasta mayo del 2025, más bien estoy dejando dinero porque tengo que pagar un resarcimiento económico para irme. Acá me pagaron siempre, no vine por un tema económico porque se gana menos de lo podría ganar en Argentina o en otros países, económicamente la vida me ha sonreído, yo estoy bien, el tema es estar con mi gente, estar con ellos”.

Su similitud con Najar en su época de jugador: “Sí, exacto, la pegó totalmente. Antes yo tiraba un poco a las características de Edwiwn Rodríguez. Me ponían como la banda derecha en un ida y vuelta, tenía técnica, tiraba buenos centros, pero sí era mucho más parecido a Andy Najar”.

Cuando conoció a Maradona: “La primera concentración, no conocía a Diego. Llego al hotel y Maradona llegaba al otro día y me tocó en la habitación de Maradona así que imaginate. Para mi era un ídolo, él debutó con 17 añpos y yo tenía 10 años. Yo decía ‘este no va a saber quién soy’, él entró al hotel y me dice ‘Pedrito’ y cuando me dijo así dije ‘me conoce, menos mal’.

Al día siguiente hicimos un partido y me entendí bien con él, y me invitó a comer a su casa, toqué el timbre de su casa y me preguntaba ‘¿será que este se acuerda que me invitó?’, no sabés la alegría que tenía. Comí en su casa”.

Diego nunca lo incitó a las drogas: “Diego tuvo un problema que todos saben, que era su adicción. Yo pasé Navidades en su casa y miraba lo que pasaba en la vida de él, pero nunca me hizo una oferta de decirme ‘vení’, nunca adelante de nosotros con Cannigia hizo algo, obviamente nosotros sabíamos la vida que él llevaba, para mí esa es una demostración de que él nos cuidó porque nunca nos metió en problemas”.