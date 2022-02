$!¡No viajan a La Ceiba para la jornada 5! UPNFM no jugará el partido ante Victoria por múltiples casos de Covid-19

LO QUE DIJO EL DT DE LOBOS SOBRE LA SITUACIÓN

El entrenador Raúl Cáceres se manifestó sobre esta situación y lo tildó como “una situación crítica” para su equipo del cual solo iba a contar con 13 jugadores de campo y un guardameta.

“Esto viene a poner crítica la situación, solo contar con 13 jugadores no es fácil, de los cuales hay seis que vienen jugando todos estos partidos que hemos venidos. Estamos expuestos, pero no me compete hablar de este tema, solo preparar al equipo anímicamente y recuperarlo en lo físico”, manifestó antes de que se tomará la determinación de no viajar.

Olimpia vs Motagua, un agarrón en el estadio Morazán por el liderato

El viernes, los Lobos presentaron 14 jugadores infectados de Covid, mismos que no iban a estar disponible para jugar el partido contra Victoria de este sábado.