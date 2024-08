El VAR todavía no tiene fecha de implementación en Liga Nacional de Honduras ¿Cómo va el proceso? ¿Cuánto es el costo?

El procedimiento de la certificación de parte de FIFA y la tecnología en cada uno de los estadios porque no todos tienen las condiciones adecuadas. Considerando que deben que tener cámaras a cierta altura y todavía no tenemos esa función. Luego el internet, por ahí vamos con cada uno de los anillos que tiene la herramienta tecnológica. Costa Rica ha tenido un grado de dificultad con todo este proceso, todavía están con este esquema.

¿Qué estadios están listos y cuáles son los que necesitan ese acondicionamiento para tener la sala VAR?

La parte técnica no me he involucrado y tampoco hemos tenido ese informe hasta hoy. No puedo pronunciarme de qué estadios necesitan ese poco de cambio y de cuáles ya están listos. Nos toca esperar esa información, lo que es cierto es que hay gente trabajando en el tema.

¿Para cuándo espera la Liga Nacional tener la certificación de FIFA para utilizar el VAR?

No me puedo adelantar a la fecha, es un proceso y como tal estamos trabajando en ello. Estamos comprometidos con el tema del VAR en la Liga Nacional.