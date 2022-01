$!Victoria, con categoría, doblega a la Real Sociedad y se olvida del descenso al colocarse líderes del Clausura 2022

Para el Victoria, el tema del descenso queda como esa ex novia de la cual no quieres recordar, pero que ya has superado.

Los jaibos se han hecho respetar en casa. Este sábado consumaron su segundo triunfo al hilo tras vencer a la Real Sociedad (2-0), siendo superiores en todo el encuentro.

Los anotadores de la cita fueron el cubano Yaudel Lahera (68) y Wilmer Crisanto (90) desde el punto penal.