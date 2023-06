Vida se niega darle los papeles a Edwin Munguía; su agente aduce que el contrato finalizó y que le adeudan 30 meses de salario

El entorno del futbolista afirma que el contrato con los unía con la entidad ceibeña culminó al finalizar el torneo Clausura 2023, no obstante Jairo Martínez, directivo del Vida reveló que el convenio se extiende a tres años más y que está en los registros de la Liga Nacional.

El futuro del joven futbolista Edwin Munguía sigue en el aire, esto después que el Club Deportivo y Social Vida de La Ceiba no le entregase los papeles para que este tranquilamente firme con otro club al finalizar convenio con ellos.

“Sumado a esto, el club le adeuda al jugador más de 30 meses de salario, por lo que aún si el futbolista tuviera un contrato cuya vigencia fuera superior a esta temporada que acaba de finalizar, pues entendería que el jugador ya tiene una justa causa para terminar unilateralmente su contrato, y no solo por los salarios vencidos, sino porque el sindicato de jugadores profesionales de Honduras ya había notificado que existían unas deudas vencidas que debían ponerse al día con sus obligaciones económicas con el jugador, cosas que hasta el momento no ha pasado”, relató García Suárez.

Ante tal situación, el agente de Munguía planea acciones legales ya que se han tratado de comunicar a toda costa con algún dirigente de la institución ceibeña y no han podido. No dan respuestas al caso y eso retrasa el fichaje del jugador Sub-17 con algún otro equipo.

“El jugador es agente libre, obviamente hace falta que el Club Vida entregue la documentación pertinente para que el jugador pueda ser inscrito con cualquier otro club y en caso de no entregarla ahí sí entraríamos a presentar las reclamaciones ante los organismos jurisdiccionales pertinentes en aras de que sea esa autoridad que decrete que el jugador es un agente libre”, afirmó María José.

La abogada sudamericana no quiere demandar al club hondureño y pide que esto se solucione de manera amigable, que el Vida entienda que el joven volante de 17 años ya no tiene contrato con ellos y que le entreguen sus papeles.

Aunque suelta, “pero si se hace necesario demandar al club por proteger los intereses del jugador al que se le han venido vulnerando sus derechos desde hace más de 30 meses por el no pago de su salario, pues procederemos con las acciones legales a las que haya lugar”.

“Terminamos radicando la comunicación por escrito con el vigilante de las instalaciones donde nos dijeron que estaba funcionando la nueva sede del club y se remitió vía Whatsapp a algunos de los dirigentes, pero no hemos recibido respuesta alguna. Nosotros siempre hemos sido partidarios que siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito y que este es un caso perfectamente solucionable por las buenas y es lo que buscamos”, asegura

“Según la información de nuestro cliente y su padre, el único contrato que ellos han firmado con el club es el que menciono que entró en vigencia el 3 de septiembre del 2020 y se terminaba al final de este torneo en Honduras, por lo tanto, no tenemos claridad respecto del cual es ese otro contrato al que ellos hacen referencia y de ser así, aunque lo dudamos, esperamos que al menos se comunicaran con nosotros y nos lo pusieran de presente”, afirma.

“El problema es que el Vida ha cerrado todas las puertas para que nosotros podramos lograr comunicarnos con ellos y si esto sigue así, lamentablemente nos tocará seguir con las acciones legales”, aseveró María José García.

“Nosotros les habíamos dado un plazo hasta el final de la semana pasada, estamos esperando a ver si en estos días recibimos una comunicación de parte de ellos, de lo contrario iniciaremos las acciones legales la próxima semana que por estrategia del caso, aún no puedo contar detalles, pero estamos evaluando la posibilidad de iniciar algunas otras acciones en caso de que este tema no se solucione conforme a la reglamentación. Lo cierto es que estamos hablando de un jugador que suscribió un único contrato de tres años y que no se le han pagado 30 meses de salario”, resaltó la experta en leyes.