Se le dieron vuelta por dinero: presidente de Marathón revela los problemas con los argentinos Juan Vieyra y Lucas Campana

“Habíamos quedado en un acuerdo, estaba incrementando el 50 por ciente de su salario, lo cual me parece que es justo, y accedí a darle una comisión (a Fabro), pero ¿qué puedo esperar de un representante que en pleno torneo me estaba ofreciendo los jugadores del Olancho FC?”, arremetió Amaya, refiriéndose a los también argentinos Matías Quinteros (portero), Santiago Molina (defensor) y Agustín Auzmendi (delantero).

El mencionado agente Fabro ha tenido inconvenientes con los Potros de Olancho. Su portero Matías Quinteros se marchó tras seis meses por un tema económico. Los pamperos habían anunciado la partida del goleador Agustín Auzmendi, pero días después confirmaron que se quedaba luego que se cayera su fichaje en Guatemala.

Para cerrar, Orinson comentó que el agente de Vieyra lo ha ofrecido en “Olimpia, Motagua y en todos lados, lo cual no está mal, pero no deberían ser mala leche porque uno hace un esfuerzo para que levanten su nivel y después lo terminan pagando con ese tipo de situaciones, ofreciéndolo en pleno torneo, lo cual no me parece justo”.

DIEZ conoció que el Motagua ha iniciado conversaciones con el entorno de Lucas Campana. De igual manera, Olimpia confirmó que no están interesados en Vieyra, que si bien tenía lista su llegada al Real España, en los últimos días la operación se ha enfriado ya que el futbolista sufre de una enfermedad en el ojo que le privaría de jugar un par de meses en 2023.

Orinson Amaya confirmó que, además el portero argentino Carlos Franco, se sumarán tres extranjeros más para el Clausura 2023 que inicia el próximo 14 de enero.