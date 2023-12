William Moncada anuncia su retiro del fútbol profesional y revela la razón: “A veces fallaba entrenos por situaciones difíciles”

¿A qué aspira en la Policía Nacional?

Aspiro a llegar ser director de la Policía Nacional, porque todos nosotros, los oficiales de la policía, desde el momento en que ingresamos ese es nuestro objetivo: llegar a ser director general de la Policía Nacional.

¿Dejaría el fútbol en su totalidad para lograr el grado más alto?

En la totalidad no lo dejaría, porque siempre hay un momento para jugar con los compañeros, con amigos para divertirse sanamente. No lo dejaría, siempre lo practicaría, no profesionalmente, pero en mi tiempo libre siempre practicaría el fútbol.

¿Meditó esta decisión con su familia?

Claro. Desde el inicio en que decidí pertenecer a la Policía Nacional, se meditó con la familia y esta decisión no cambia, siempre ha sido igual, estar en la Policía Nacional. Estas decisiones siempre se consultan con la familia.

¿Cree que le hará falta esos fines de semana de partidos a estadio con público o los viajes con los compañeros?

Se extrañarán esos fines de semana donde se comparte con los compañeros, una convivencia muy bonita donde hacés amistades con todos tus compañeros, las bromas, todo eso se va a extrañar. Tal vez en un futuro se puede volver.

¿Qué cree que será lo que más va extrañar?

Se va a extrañar los días de entrenamiento, los días que se viajan a los partidos y las concentraciones donde uno comparte mucho con el compañero de habitación y esperar seguir avanzando y en un futuro volver al equipo, ya que las puertas las dejo abiertas.

¿En UPNFM lo intentaron convencer para seguir que no dejara el equipo?

Desde un inicio ellos sabían lo difícil de mi carrera. A veces fallaba hasta entrenos porque me tocaban situaciones difíciles, ellos comprendían y sabían que tenían el conocimiento de la dificultad de mi carrera, aún así me abrieron las puertas, estoy agradecido con ellos y me intentaron convencer, yo les dije que no se podía, lo tomaron de buena manera y me dejaron las puertas abiertas por si quería regresar al equipo.

¿Y tenía más ofertas de otros equipos?

Tuve ofertas del extranjero, de la primera división de Costa Rica, pero por mi carrera no hay espacio para salir del país y jugar fútbol en otro país, no se da esa oportunidad aquí, porque finalizó el entreno y luego me agrego a mis funciones labores. He tenido ofertas, pero primero la carrera, luego el fútbol.