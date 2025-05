¿Por qué Olimpia siempre juega las finales? Arboleda lo explica y avisa a Real España: "Soñamos con este título"

"La instituciones van a estar siempre, está en nosotros en dejar un legado, el hambre de este equipo hace que cada día queramos seguir consiguiendo cosas importantes. Se habla de que los jóvenes no han tenido oportunidad en todo este tiempo. Pero se olvidan que cuando empezó este proceso Jorge Álvarez tenía 19 años, Carlos Pineda 18, Edwin 17, Pinto, Menjívar... ellos se consolidaron. Pareciera que están viejos, pero es que se consolidaron en el primer equipo desde jóvenes. Se habla más por emoción que por fundamentos. Cuando estás aquí no tienes otra opción que querer ganar siempre, lo primero que te dicen es eso. Acá se llega a competir y ganar. A veces no podemos ganar, pero siempre con la mentalidad de hacerlo".

Celebración con Edwin Rodríguez

"El tema de Edwin lo he vivido en carne propia, por ahí trato de hablarle mucho en este tiempo, le digo que a veces uno no entiende los propósitos de Dios en esos momentos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros queremos una cosa, pero no es lo que Dios quiere. Él ha su fudrido mucho este semestre porque quería estar con el grupo. Para nosotros es una alegría su regreso. Acá somos una familia, eso nos ha hecho fuerte como equipo. No se ha ganado nada, pero hemos dado un paso importante hacia nuestro objetivo".

¿Olimpia es más favorito?

"Es normal que el aficionado se sienta con ese favoritismo. Nosotros estamos conscientes lo que nos jugamos, dependemos de lo que hagamos en el campo. Enfrente tenemos a un rival con buenos jugadores, que está bien dirigido, debemos tener precauciones en ciertas cosas, pero también tratar de aprovechar nuestra fortaleza. El aficionado y nosotros soñamos con este título, para eso trabajamos y estamos a un pasito de poder lograrlo".

Ventaja en la final

"Faltan los 90 minutos más importantes, tenemos que salir a jugar ese patido como si tuviéramos la necesidad de ganarlo. Esperamos encararlo de la mejor manera".

Sensaciones previo a la final

"Uno cuando comienza un semestre tiene la ilusión de llegar a la final. Es lindo para nosotros estar en una final después de que todo lo que se habló de este grupo. Nosotros con la mentalidad tranquila y confiando en la capacidad de cada uno de nosotros. Estamos con mucha ilusión de lograr el título en nuestro estadio y nuestra gente".