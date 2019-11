Zlatan Ibrahimovic sería nuevo fichaje del AC Milan, anuncia el comisionado de la MLS

El delantero Zlatan Ibrahimovic dejaría el Galaxy de la MLS para volver a la élite del fútbol europeo ya que fichará por el AC Milan, así lo ha adelantado Don Garber, el comisionado de la MLS.

"Zlatan es un personaje interesante. Me mantiene muy ocupado y necesitas este tipo de jugadores como lo que sucedió con Beckham hace unos años. Tiene 38 años y ahora ha sido reclutado por el Milan, uno de los clubes más grandes del mundo", explicó.

El ex jugador del Barca ha pasado los últimos 18 meses en Major League Soccer y ha tenido un gran impacto con 52 goles en 56 apariciones para LA Galaxy.

Eso sí, Garber espera que el club angelino haga lo necesario para poder mantenerlo en su equipo y en esta liga.

"Es emocionante dentro y fuera del campo, ciertamente mantiene nuestras manos llenas. Al final del día, me encantaría volver a verlo, pero eso dependerá de LA Galaxy. He disfrutado los momentos de Zlatan, particularmente cuando me habla en tercera persona".