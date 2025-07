El periódico The New York Times aseguró que James no jugará este miércoles pero no pudo confirmar si Messi estará o no.

También había dudas sobre la presencia de Sergio Ramos (Monterrey), pero Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó este martes por la noche que el defensa español saltará al campo en el encuentro del All-Star y que además será el capitán del combinado mexicano.