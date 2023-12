Inter Miami anuncia el fichaje de Luis Suárez y se reencuentra con Messi en la MLS

Suárez, de 36 años, determinó abandonar el Gremio por unas molestias que sufre en su rodilla y que le impiden competir al máximo nivel. “El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me pincho un diclofenaco, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo, así es complicado”, revelaba.

El delantero ahora jugará en una liga de menos exigencia antes de colgar los botines y lo hará al lado de su mejor socio, Leo Messi.

El Inter Miami será el octavo equipo de Suárez en su exitosa carrera tras vestir las camisetas de Nacional (dos etapas), Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Gremio.