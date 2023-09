¡Houston Dynamo derrota al Inter Maimi de Messi y David Ruiz y se corona campeón de la US Open Cup 2023!

SE ACABÓ: Inter Miami no pudo. El equipo de la Florida cayó 1-2 en la final de la US Open Cup 2023 contra el Houston Dynamo, en un partido que no pudo contar con Leo Messi ni con Jordi Alba, ambos por lesión.

90’ ¡GOOOOLL DEL INTER MIAMI! Josef Martínez aparece y marca el descuento de las garzas contra el Houston Dynamo.

75’ ¡ALTO! Gol invalidado... El VAR entra en acción y le anula la anotación a Quiñonez. Seguimos 0-2.

75’ Ingresa el hondureño David Ruiz a la cancha, lo hizo por DeAndré Yedlin.

73’ ¡GOOOOLLLL DEL HOUSTON DYNAMO! Nelson Quiñonez define el tercero de los texanos y el Inter Miami se cayó, sin Messi y Jordi Alba, que estaban lesionados.

70’ Uyyy... salvada del Inter Miami. Centro bombeado del panameño Carrasquilla que quedó muy distante del delantero que cerraba en el segundo poste.

61’ Ataque del Dynamo, pero sin mucho peligro. Siguen ganando 0-2 la final de la US Open Cup 2023.

53’ Inter Miami no puede con el Houston Dynamo, que ha sido muy superior.

Arranca la etapa de complemento: El equipo de Miami va por la remontada, aunque el Houston Dynamo se ve sólido.

Final del primer tiempo: Houston Dynamo está venciendo 0-2 al Inter Miami en la final de la US Open Cup 2023.

35’ Carrasquilla se pierde el tercero del Houston Dynamo, que está avasallando al Inter Miami.

33’ ¡GOOOOLL DEL HOUSTON DYNAMO! Amine Bassi, desde el manchón penal, aumenta la ventaja del equipo texano contra el Inter Miami, que se cae a pedazos.

24’ ¡GOOOOOLL DEL HOUSTON DYNAMO! Griffin Dorsey pone el primero del partido con potente remate de derecha. Lo pierde el Inter Miami.

22’ Remate colocado de Quiñonez, pero Callender tapa en dos ocasiones y salva su cabaña.

19’ ¡AMARILLA! Allen, jugador del Inter Miami, es amonestado.

17’ Mucho mejor el Houston Dynamo. Centro al área y Baird perdonó al Inter Miami.

12’ ¡AMARILLA! Franco Escobar, jugador del Houston Dynamo, es amonestado.

10’ Quiñones remata, pero Kamal Miller bloquea el remate que iba con dirección a marco.

5’ Inter Miami y Houston Dynamo se estudian, pero sin ataques frontales.

COMENZÓ: Inter Miami y Houston Dynamo ya juegan por la final de la US Open Cup 2023.