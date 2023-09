¿Jugará Messi? Hora y dónde ver la final de la US Open Cup entre el Inter de Miami y Houston Dynamo

¿Jugará Lionel Messi o no? Esa es la gran incógnita que rodea al Inter Miami previo a la final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo donde juega el mexicano Héctor Herrera el próximo miércoles.

“Vamos día a día y lo iremos evaluando en cada entrenamiento”, dijo Martino en una rueda de prensa. “Lo voy a escuchar a Lionel primero para que me diga cómo se siente para decidir si está apto para jugar. Nos vamos a tomar el tiempo prudencial para intentar no equivocarnos”.

El club de Miami , que intentará conquistar como local su segundo título en menos de un mes, no ha difundido un parte médico con detalles específicos sobre la condición del ‘crack’ argentino.

Miami rescató un empate ante Orlando pese a la baja de Messi y a las de Sergio Busquets y Jordi Alba, los otros excompañeros del argentino en el Barcelona que fueron fichados en el verano boreal. Martino apeló a tres jugadores productos de la academia en el once titular, como fue el caso del argentino Benjamín Cremaschi, el hondureño David Ruiz y Noah Allen.

En los primeros dos casos se citó la fatiga como el motivo de la ausencia. Messi, autor de 11 goles en 12 partidos con Miami desde su fichaje en julio, no ha dado declaraciones en días recientes.

Tras la final contra Houston, Miami afrontará tres partidos más en la MLS, incluyendo dos frente a conjuntos metidos en la puja por entrar a los playoffs: NYCFC (30 de septiembre), Chicago (4 de octubre) y Cincinnati (7 de octubre).

Inter Miami vs. Houston Dynamo: ¿Dónde y cuándo ver?

La final de la Lamar Hunt US Open Cup entre Inter Miami vs. Houston Dynamo está programada para este miércoles 27 de septiembre en el DRV PNK Stadium de Florida.

¿Cuándo? Miércoles 27 de septiembre

¿A qué hora? 6:30 pm

¿Dónde ver? Deportes TVC