La razón por la que Messi dejó plantado a Joe Biden, presidente de Estados Unidos; iba a ser el primero en recibirlo

El presidente Joe Biden decidió otorgarle al crack rosarino la distinción por su carrera futbolística, los programas de salud y educación para niños de todo el mundo que apoya por medio de la Fundación Leo Messi, y su labor como embajador de Buena Voluntad de UNICEF, informó la Casa Blanca.

Sin embargo, durante la reunión en la que, entre otros participó también el exbasquetbolista Magic Johnson, Messi no se presentó y su nombre ni siquiera fue mencionado en la ceremonia.

Lionel no pudo decir presente en la ceremonia y, por ende, no le colgaron la medalla como a los demás homenajeados. Se ha informado de que no pudo asistir ya que estaba llena su agenda.