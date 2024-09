La tabla de posiciones de la MLS tras el empate del Inter Miami de Messi ante el Charlotte ¿Cómo está el camino a los playoffs?

Leo Messi anotó un gran gol este sábado, pero no pudo evitar el empate 1-1 del Inter Miami en casa contra el Charlotte, en una jornada de la MLS marcada por el contundente 5-1 del New York City contra los New York Red Bulls en el derbi neoyorquino.

Empató su tercer partido consecutivo el Inter Miami, tras el 2-2 de Atlanta y el 1-1 de Nueva York contra el City. Esta vez, fue un 1-1 con remordimientos contra Charlotte, tras un encuentro en el que los hombres de Gerardo Martino se toparon repetidamente con el meta croata Khalina.