Tata Martino se gana avalancha de críticas por ‘culpa’ de Honduras: “A veces hasta respirar es motivo de debate”

La Albiceleste es uno de los rivales de la escuadra azteca en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Martino no quiso perderse detalles de su futuro contricante que se lució ante el combinado catracho con una goleada de 3-0 .

“Hace cuatro o cinco semanas me dijeron si había posibilidad de abrir el entrenamiento. No había problema. Preparamos el juego toda la semana y el día anterior del juego. Pues no tenía nada que hacer con los futbolistas y era mejor estar con Argentina que estar en la cancha”, se excusó el Tata ante los medios luego del triunfo del sábado ante Perú.

Y agregó: “El hincha no me quería ver a mí. No digo que no me quieran. Yo firmo camisetas pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta”.

El Tata ha seguido el ciclo de los entrenadores del combinado mexicano acechados por las constantes críticas de los medios de comunicación. A Martino se le nota su frustración ante tanto cuestionamiento y cerró la conferencia con contundencia.

“No pensé que eso (ausencia en el entrenamiento) tendría que tener debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo”, cerró el estratega del Tricolor.