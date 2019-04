"Pupita" Güity, el boxeador que se ha quedado en promesa en Honduras

Carlos Güity es un boxeador profesional que ha sido campeón Centroamericano y del Caribe. Le dicen "Pupita" por su padre Carlos "Pupa" Güity . Su inspiración en el boxeo fue el muñeco González.

Ver también: "Muñeco" González, una figura del boxeo en el olvido y en precarias condiciones



Varias personas que han visto boxear a "Pupita" Güity, dicen que él tendría que ser el sucesor del "Escorpión" Ruiz y del "Muñeco" González, pero esa expectativa a día de hoy no se ha hecho aun realidad.



Muchos se preguntaran qué pasó con él, qué hace, dónde vive, si sigue peleando o si ya abandonó el boxeo.



Carlos "Pupita" Guity nació en Nueva Armenia una comunidad garífuna cerca de la cuidad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Su padre Carlos "Pupa" Güity fue jugador de fútbol profesional de la liga nacional de Honduras en los equipos Marathón (salió campeón en el 2003), Vida y Broncos.



Desde niño "Pupita" iba a los estadios, ya que su papá lo llevaba a ver los partidos y le compraba tacos de fútbol y uniformes, pero a él le gustaban más los guantes de boxeo.





Comenzó a la edad de 10 años a practicar boxeo, pero su papá insistía en que él buscara ser futbolista. Cuando "Pupita" iba a entrenar boxeo, su padre lo regañaba y lo castigaba.



"Mi papá quería que yo fuera como él, me pegaba, me regañaba, me sacaba de los entrenamientos. Los primeros guantes que me regalaron, mi mamá me los tenía que esconder porque sino él me los quemaba", recuerda.



Las ganas de querer ser un boxeador profesional surgieron con más fuerza, cuando él era pequeño y tuvo la oportunidad de ver una pelea del Muñeco Gonzáles, que le ganó al "Chele" Munguía en Tegucigalpa.



Güity cuenta que en su adolescencia fue un poco "rebelde" y por eso era inconstante en todas las decisiones que el tomaba, ya que si le decían que no hiciera una cosa más rápido la hacia.



Ausente del profesionalismo



La última pelea que tuvo "Pupita" Güity fue el 24 de septiembre del año 2016. Desde ese entonces el hondureño no tiene una pelea profesional, ya que no tiene mucho apoyo de la federación y por esa razón no pelea con regularidad.



El atleta dice que desde que ganó el título centroamericano y el Caribe en el año 2016, no ha vuelto a pelear y solo se acerca a los entrenamientos de vez en cuando porque no hay competiciones para participar.



"Ahorita solo practico a medias, porque hubo un problema en la Federación de Boxeo y desde ahí se ha parado todo esto, ya no hay quien nos busque peleas", explicó.





Güity nunca ha podido pelear a nivel amateur, solamente a nivel profesional donde ganó su único título centroamericano y espera que pronto le salga una nueva oportunidad.



El boxeador hondureño actualmente no tiene quien lo represente, ya que el único que le ayudaba antes era Godofredo Fajardo, ex presidente de la Federación. Él era quien le conseguía las peleas, pero por problemas con la Federación lo destituyeron.



"Godofredo siempre nos conseguía peleas, nos ayudaba, no sé por qué lo sacaron. Yo creo que porque el hacía las cosas bien o por querer hacernos la maldad a nosotros", expresó.



El boxeador en muchos momentos de su vida ha querido dejar el boxeo pero el siempre recuerda quien fue su inspiración y eso lo motiva para no rendirse y seguir luchando hasta el final.



"Desde pequeño he querido ser como el "Muñeco" González, para mí, él ha sido mi inspiración. Recuerdo que en el barrio el era considerado como héroe y yo comencé a pelear por él", manifestó.



Probó en la Liga Nacional



A "Pupita" no le parecía como era el plan de trabajo de la nueva Federación de Boxeo y él sentía que no se iba a superar ahí. Así que decidió ir a probar suerte al fútbol ya que tenia que buscar la forma de como poder seguir adelante.





El hondureño dice que tiene lo suyo en el fútbol y se considera como muchos que juegan ahí en el barrio que no son crack, pero que sí tienen algo de talento. Su posición dentro campo es de lateral derecho.



Motagua y Real de Minas fueron los equipos en los que Güity fue a probar suerte. El atleta dice que siempre le ha gustado el fútbol y por eso decidió ir a intentar buscar una posibilidad a esos clubes.



Su paso por Motagua fue muy rápido, pues solo una semana estuvo entrenando con el equipo azul el año pasado y eso que había firmado contrato por dos temporadas. Pero a "Pupita" no le parecía los planes que tenía el entrenador Diego Vásquez con él.



"Diego me quería mandar a Comayagua a préstamo, pero no me gustó la idea, aunque ahí me dijeron que podía jugar pero no, no quería ir". comentó.



Luego en ese mismo año fue a intentar a Real de Minas. Ahí estuvo por dos meses entrenando y dice que Raúl Cáceres le daba más oportunidad y estaba más pendiente de él, hasta que le salió una oportunidad y decidió salirse.





El atleta espera que termine el torneo clausura 2019 de la liga nacional para intentar nuevamente probar en algún equipo de la liga.



¿Qué está haciendo?



Güity actualmente vive en Tegucigalpa, en las instalaciones de la Villa Olímpica. El peleador se encuentra sin alguna propuesta deportiva seria y por eso no tiene el rendimiento que muchos esperan de él.



En este año será padre, ya que su compañera de hogar está embarazada y espera con ansias el nacimiento de su hijo.



El boxeador dice que ya ha madurado y que tiene que pensar diferente para poder brindarles un mejor futuro a su familia.



"Pupita" espera que este año le puedan salir algunas propuestas para volver a pelear, ya que él estará este año más comprometido. Asegura que todo se lo deja en las manos de Dios para que sea él quien le abra las puertas nuevamente en el boxeo o en el fútbol.



Carlos "Pupita" Güity es un hondureño que se ha visto perjudicado en su carrera deportiva por la falta de apoyo en nuestro país. Espera que su carrera deportiva tome un nuevo rumbo y no quedarse solo en una promesa eterna del boxeo.