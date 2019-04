Rolando Palacios deja el atletismo y ahora da clases en Estados Unidos

Buscando un mejor futuro para su familia el velocista Rolando Palacios se ha retirado del atletismo para comenzar una nueva etapa en su vida.



La vida le ha cambiado mucho al catracho que después de correr a toda velocidad las pistas ahora radica en Oklahoma, Estados Unidos donde enseña el atletismos a niños de 8 a 10 años de edad.



"No ha sido fácil porque estuve 15 años en el deporte, me he retirado por lo económico, por el poco apoyo que hay en el país, además tengo la edad de 32 años y he logrado grandes cosas para Honduras", comenzó diciendo Rolando Palacios.





Palacios no se arrepiente de nada por todo lo que ha logrado para el país en el atletismo donde tuvo la oportunidad de entrenar con Usain Bolt.



"Me voy con la frente en alto porque he dejado todo para colocar en lo más alto al país en cada una de las competencias que dispute", indicó.



Rolando ya es residente americano, por ello se fue a vivir a Oklahoma, Estados Unidos con su familia y gracias a unos hermanos de la iglesia a la que asiste pudo conseguir el trabajo que ahora tiene.





"Ahora he comenzado con una nueva etapa en mi vida en los Estados Unidos, gracias por todo lo que hice en mi carrera como profesional en el atletismo", comentó.



Y agregó: "Estoy ahora entrenando jóvenes en una universidad en Oklahoma y la verdad que no me ha ido nada mal hasta ahora. Sigo vinculado con el deporte, por eso ahora todas las tardes le doy clases y con mis conocimientos les voy ayudando cada día".



Actualmente el ex velocista catracho tiene a 10 niños bajo su mando que les enseña todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera en las pistas.



"Tengo seis meses dando clases a los niños acá, tengo 10 en este momento porque no es correcto tener tantos porque uno se satura, por eso trabajo con ellos para que puedan aprender lo mejor de mí", comentó Palacios.





Tras su nueva faseta como entrenador en una universidad de Oklahoma es algo que lo toma con mucha alegría por todo lo que ha venido a darle.



"Me puse a entrenar muchachos y la verdad que no me ha ido nada mal en Oklahoma, les enseño de todo lo que he aprendí entrenando con Usain Bolt, con mis entrenadores de Santo Domingo José Rubio y el hondureño Andrés Díaz", expresó Rolando Palacios.



"Tengo ya los conocimientos para realizar un entreno con todos los detalles y hasta ahora miro muchachos que pueden llegar a un gran nivel, a pesar que ellos que no lo hacen con pasión al atletismo sino porque la universidad de los exige", añadió.



UNA NOTICIA DURA



El ex velocista hondureño Rolando Palacios confesó que no fue nada fácil para las autoridades del Comité Olímpico Hondureño cuando recibieron la decisión de su retirada.



"Desde que me fui hablé con el Comité Olímpico que me venía a Estados Unidos a trabajar y ellos me siguieron apoyando, pero cuando ya miraron que no fui a los Juegos Centroamericanos que fueron en Nicaragua fue cuando me preguntaron y les dije que me quería retirar del deporte", dijo Rolando Palacios.





Y agregó: "Fue una noticia que los sorprendió porque no esperaban eso de mí, ellos quieren que siga porque no tengo 40 años sino que 32 y claro que yo pudiera seguir y llegar a otros Juegos Olímpicos fácilmente, pero busque algo mejor para mi vida".



Palacios agradece todo el apoyo que recibió de parte de las autoridades del Comité Olímpico. "El Comité Olímpico me pagaba el apartamento en Estados Unidos, siempre me ayudaron, no puedo decir que me abandonaron, fui yo el que tomó la decisión de no seguir en el deporte".



Ese poco apoyo a los atletas hondureños es algo que más le hizo dar ese paso final a su carrera y comenzar su nueva etapa en las tierras del Tío Sam.

"Lo triste para los atletas hondureños es que nadie valora todo lo que se hace, uno termina su carrera ni el Gobierno ni el Congreso Nacional hacen algo", comentó Palacios.



"Estuve pelenado con empresas privadas por mucho años y el Congreso Nacional para que cuando un deportista terminará su carrera se le pudiera dar un sueldo vitalicio para su vida, pero lastimosamente eso nunca va a pasar, por eso tuve que buscar algo bueno para mí y la familia", añadió.



El hondureño Rolando Palacios en el atletismo fue a Juegos Olímpicos, a tres Juegos Panamericanos, dos Centroamericanos y ha sido de los más destacados atletas del país.