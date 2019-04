Edis Tatli a Teófimo López: "De lo único que debo preocuparme es de no golpearlo mucho"

Edis Tatli, boxeador finlandés, rival de Teófimo López este sábado en el Madison Square Garden, habló para Diario DIEZ y aseguró que el pugilista de sangre hondureña "habla mucho".

"Me siento bien previo a la pelea, conozco lo suficiente a Teófimo López, no me preocupa eso", empezó diciendo Tatli.

También se le consultó que ya considera conocerle bien, qué es lo que más teme de Teo, ya que lleva paso perfecto.

“Si le tuviese miedo a alguna pegada, no estuviera en esto, no estuviera metido en el boxeo", dijo.

López previo a esta pelea aseguró que noqueará a Tatli y que no quiere alargar el combate, respecto a eso, Tatli le respondió. "Teófimo habla mucho y es como un Edin Brown, solo que éste es blanco".

Y cerró confiando en experiencia que ha ganado a sus 31 años y que espera no dejar muy golpeado a; boxeador hondureño.

"Tengo mucha experiencia, sé que es un gran boxeador, pero no me preocupo, de lo único que debo preocuparme es de no golpearlo mucho", cerró.