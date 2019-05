Retiran los cargos contra Conor McGregor por altercado con un fan en Miami  

La fiscalía de Florida retiró los cargos contra el luchador de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, quien había sido arrestado en marzo por destrozar el celular de un simpatizante que lo fotografiaba en Miami Beach.

Ver también: Neymar le dio buena suerte a Hamilton en la Fórmula 1



El irlandés de 30 años fue arrestado el 11 de marzo por arrebatar y destruir el teléfono a Ahmed Abdirzak, quien junto a otros fans le tomaba fotos esa mañana en la entrada del hotel Fontainebleau en Miami Beach, una isla barrera frente a Miami, en el sur de Florida.



Tras entablar una demanda en su contra, Abdirzak alcanzó un acuerdo fuera de tribunales con McGregor, pero de todos modos la fiscalía lo acusó de robo con uso de fuerza y delito contra la propiedad.



Según el diario local Miami Herald, este lunes la fiscalía retiró tales cargos porque Abdirzak no tiene interés en colaborar con la investigación.



"La víctima del crimen no desea volver a Estados Unidos para proceder en este caso", dijo este lunes el fiscal Khalil Madani, citado por el Herald.







El 26 de marzo, McGregor anunció por segunda vez en tres años su retiro de la MMA, aunque su decisión fue tomada con escepticismo.



Apodado "The Notorious", el irlandés fue campeón de la UFC en el peso pluma en 2015 y 2016 y de los ligeros de 2016 a 2018, convirtiéndose en el primero en ostentar el título en dos categorías diferentes.