Federer se retira del Masters de Roma por lesión

Roger Federer, lesionado en la pierna derecha, tuvo que renunciar a jugar este viernes su partido de cuartos de final del Torneo Masters 1000 de Roma, que debía oponerle al giego Stefanos Tsitsipas, anunció la ATP.



"No estoy al 100% en el plano físico y tras hablar con mi equipo, decidimos no jugar", declaró el suizo, según un mensaje comunicado por la ATP.



"Estoy decepcionado por no haber podido jugar hoy. Roma ha sido siempre una de mis ciudades favoritas y espero volver el año próximo", añadió el exnúmero uno mundial.



Federer había anunciado tardíamente la semana pasada su presencia en el torneo de Roma, donde no participaba desde 2016.



Al final solo jugó una jornada en el Foro Itálico, el jueves con dos partidos disputados y ganados, debido a que no pudo jugar el miércoles por la lluvia.





El suizo, ganador de 20 Grand Slam, batió primero al portugués Joao Sousa en dos sets y después al croata Borna Coric en octavos, donde tuvo que batallar más de dos horas y media, salvando una bola de partido para finalmente imponerse por 2-6, 6-4, 7-6 (9/7).



Tsitsipas se enfrentará el sábado en semifinales a Rafael Nadal o Fernando Verdasco.