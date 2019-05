Nick Kyrgios dispara duro contra Novak Djokovic y Fernando Verdasco

El australiano Nick Kyrgios ya fue protagonista principal de la jornada del martes en el Masters 1000 ATP de Roma. Su victoria sobre el ruso Daniil Medvedev 6–3, 3-6, 6-3, y sigue habiendo la posibilidad de que se cruce con el serbio Novak Djokovic en la ronda de cuartos de final.



Mientras tanto, Kyrgios se ha despachado a gusto contar tenista serbio Novak Djokovic en palabras a medios internacionales donde no se ha guardado nada.

Puedes leer: Deontay Wilder: "El boxeo es el único deporte donde puedes matar a alguien y te pagan"



“Siento que Djokovic tiene una obsesión enfermiza por ser querido. Quiere ser tan querido que no lo soporto”, asegura el australiano, que compara a ‘Nole’ con Roger Federer, a quien se querría parecer el serbio, según su apreciación.



Continúa Kyrgios subrayando que “No importa cuántos Slams gane. Aunque superase el récord de Federer (actualmente 20 a 15), nunca será el mejor. Si no me puedes ganar a mí, no puedes ser el mejor”, ironiza el australiano, que tiene un palmarés de 2-0 favorable sobre Djokovic, a quien ganó en Indian Wells y Acapulco, temporada 2017.





“Su celebración me mata. Si juego contra él y le bato, simularé su celebración delante de él”, reta Kyrgios. ‘Nole’ suele saludar a cada sector de la grada, recogiendo los brazos en torno a su estómago y lanzándolas luego al aire”.



Como en otras ocasiones, Kyrgios también aprovechó para soltar una lindeza contra “la persona más arrogante de la historia”, Fernando Verdasco. Una guerra que viene de lejos, como la que también mantiene con los Nadal, Rafa y Toni, y muchos más.