Boxeador Teófimo López renuncia a usar más banderas en sus combates

El hecho de haber apartado la bandera de Honduras tras noquear a Edis Tatli le trajo muchos problemas al boxeador de sangre catracha, Teófimo López.

Pasado al menos cuatro semanas del suceso el propio López ha manifestado a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que uno exhibirá ni colgará ninguna otra insignia de los países que representa (Honduras, Estados Unidos o España).

“Con el debido respeto, ya no voy a salir con ninguna de las banderas que represento, debido a la mala resolución. Con eso dicho estoy orgulloso de mi herencia y del país que sostengo alto en mi nombre. ¡ Dios los bendiga a todos! #TheTakeover”, escribió el pugilista.

With all due respect I will no longer come out with any of the flags that I represent (??????) due to misjudgment. With that being said I am proud of my heritage and the country’s I hold up high in my name. God bless to you all! #TheTakeover