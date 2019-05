Josec "Escorpión" Ruiz conquista su segundo triunfo en Estados Unidos

Buenas noticias llegan desde los Estados Unidos y es que el boxeador hondureño Josec "Escorpión" Ruiz logró derrotar por decisión unánime al argentino Nicolás Velásquez en el Miccosukee Resot Y Gaming Dome de Miami.



El catracho fue superior al sudamericano en los ocho asaltos y es por eso que los jueces no dudaron en darle el triunfo al "Escopión" que con ello suma su segundo triunfo en tierras del Tío Sam tras superar a José Aubel.

Puedes leer: Dennis Rodman, acusado de golpear a un hombre en Estados Unidos



"Es muy significativa para mí, porque es mi segundo triunfo en Estados Unidos y he comenzado a ganarme la gente porque ahora gritan Honduras personas que no me conocen y eso me llena de orgullo", dijo Josec Ruiz.



El hondureño con este triunfo suma ya 19 triunfos en su carrera con 13 nocauts, tres empates y solo dos derrotas en 23 peleas hasta los momentos.

Josec Ruiz frente a frente ante el argentino Nicolás Velásquez.





"La clave fue hacerle caso a mi entrenador Coro que capte cada una de sus indicaciones y sobre todo en los últimos rounds porque la pelea estaba muy pareja", comentó Ruiz.



Ahora Josec Ruiz comenzará a prepararse dentro de unas semanas pensando en su tercera pelea en Estados Unidos donde espera luchar por el título mundial.