OFICIAL: Tom Brady firma con su nuevo equipo en la NFL, los Tampa Bay Buccaneers

A sus 42 años, el mariscal de campo Tom Brady, poseedor de un récord de seis títulos de Super Bowl, anunció el viernes que continuará su carrera en los Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

Considerado el mejor jugador en su puesto de la historia, Brady había anunciado el martes que abandonaba los New England Patriots después de dos exitosas décadas liderando el equipo que entrena Bill Belichick.





"Emocionado, humilde y hambriento", se definió Brady en un post que subió a su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece firmando su nuevo contrato.



"Estoy comenzando un nuevo viaje en el football (americano) y estoy agradecido a los Buccaneers por darme la oportunidad de hacer lo que amo. Estoy deseando conocer a todos mis nuevos compañeros de equipo y entrenadores y demostrarles que pueden creer y confiar en mí", escribió Brady, que está casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen.



Los Buccanners, un equipo alejado de la élite de la NFL, también anunciaron el fichaje en sus redes sociales y dijeron que Brady había firmado un contrato multianual, mientras la cadena ESPN reportó que el acuerdo es por dos años.

Según varios medios estadounidenses, el acuerdo le reportará a Brady unos 30 millones de dólares por temporada, lo que significaría una cifra récord para un agente libre, batiendo la marca de 28 millones de dólares anuales de Kirk Cousins.



"Si hay algo que he aprendido sobre football (americano), es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior a ese. Te ganas la confianza y el respeto de los que te rodean a través de tu compromiso cada día", dijo Brady, tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL.

"Siempre he creído que lo que está bien hecho es mejor que lo que está bien dicho, así que no voy a decir mucho más (...) Solo voy a ponerme a trabajar", concluyó la estrella, que el próximo agosto cumple 43 años.



Los Buccaneers, propiedad del dueño del Manchester United, Malcolm Glazer, no han conseguido alcanzar los playoffs de la NFL desde 2007 y únicamente han ganado un campeonato en su historia (2002).