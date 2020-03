Teófimo López está frustrado porque se cancelaría pelea contra Lomachenko

El púgil de padres hondureños pero nacido en Brooklin, Nueva York, Teófimo López, se está frustrando al ver que la pelea que tanto desea, frente al ucraniano Lomachenko se está esfumando debido a la epidemia del coronavirus y dice sentirse frustrado.

López dice que Lomachenko voló de Estados Unidos a Ucrania con la excusa de no pelear, pero el manager del europeo dice que están esperando la fecha nueva cuando pase el brote de covis-19 que tiene al mundo en alerta debido a los masivos contagios.

“Estábamos esperando, particularmente a Loma y su equipo para la pelea”, dijo López el jueves por la tarde a ESPN. “Creo que estaba difícil con ciertas cosas, en términos de la negociación. Quería una parte mayor de la bolsa, quería un porcentaje mayor, tal y tal”.

López es el actual campeón de peso ligero de la FIB, mientras que Vasiliy Lomachenko posee los títulos “franquicia” de la OMB, la AMB y el CMB y la pelea ba prevista para el 30 de mayo en el Madison Square Garden en Nueva York, pero con los eventos deportivos en todo el mundo pospuestos debido al coronavirus, parece que esa pelea se pospondrá para una fecha posterior.

En diciembre, Téofimo López se coronó campeón de la FIB tras vencer a Richard Commey.

“Así que fue bastante de un lado al otro en las charlas, ahora esto sucedió, y aparentemente enviaron a Loma de regreso a Ucrania, de vuelta a casa. Así que no sé, sinceramente, estoy frustrado por todo esto y por cómo manejó las cosas y cómo las está haciendo”, dijo López.

El boxeador que representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2015 llevan 15 victorias profesionales, de las cuales 12 han sido por KO y en diciembre pasado ganó su primer cinturón al derrotar a Richard Commey en dos asaltos.

“Trato de hacer que estas peleas sucedan para los fanáticos, los fanáticos son los que ganan al final del día. Pero, sinceramente, no vamos a esperar a este tipo”, dijo el nativo de Brooklyn, Nueva York. “Le dimos todo lo que necesita y todo lo que quiere y ahora se queja de Nueva York, la quiere en Las Vegas, la quiere en Cali. Ha sido fastidioso” arremetió.

EL REPRESENTANTE DE LOMACHENKO

Egis Klimas, quien representa a Lomachenko, confirmó que su cliente estuvo en Oxnard, California, del 7 al 16 de marzo antes de regresar a casa: “Está trabajando y preparándose para lo que sea que suceda. Estamos esperando un acuerdo”.

López, de 22 años, está creciendo rápidamente fuera de la división de peso ligero, y ha dejado en claro que sus días en las 135 libras están contados.

El ucraniano Vasiliy Lomachenko es campeón de peso super ligero de la OMB, AMB y CMB. Foto cortesía

“No voy a estar allí como un pato sentado, esperándolo”, dijo. “Obviamente, he dicho durante un tiempo que quiero subir a 140, y eso todavía está en mi mente. Lo único que evita que eso suceda y exista es la pelea de Loma. Si no sucede, no ocurre, no depende de mí. Simplemente es difícil en momentos como este debido a cómo funcionan las cosas y cómo están las cosas”, manifestó Téofimo López.

El manejador de Loma admitió que estaba muy disgustado por las tarjetas de puntuación entregadas contra Vladimir Nikitin cuando se enfrentó a Michael Conlan en el MSG la misma noche que López ganó su título, y prometió inmediatamente no traer otro boxeador a Nueva York. Desde entonces ha cambiado su tono.

“Podemos pelear contra [López] en su habitación”, dijo Klimas, quien dejó en claro que la razón por la cual Lomachenko voló a Estados Unidos a principios de marzo fue para comenzar a prepararse para el 30 de mayo.

SE PRONUNCIA TOP RANK

Bob Arum, quien promueve ambos boxeadores, dijo que realmente no tiene actualizaciones en este momento. “Digo, no soy un genio, no hay respuestas porque no voy a decir algo por decir algo. No hay respuestas porque no sé. No voy a inventar cosas para hacer feliz a la gente”, dijo el reconocido empresario de los puños.

El boxeador de origen hondureño Téofimo López en su último combate en diciembre que le ganó el cinturón a Richard Commey.

Top Rank, como cualquier otra casa de promoción en el deporte, se ha visto obligado a posponer toda una lista de peleas que eventualmente tendrán que reprogramarse.

“Si comenzamos a planificar para junio, ¿quién sabe si habrá junio? ¿Qué hacemos con mayo? No lo sabemos”, dijo Arum. “Así que planear y decirles a los muchachos que comiencen a prepararse como si fueran a pelear en mayo, es contraproducente porque no lo sabemos”.

Arum agregó: “Somos un pequeño engranaje en toda esta rueda. Si la NBA no sabe, si Major League Baseball no sabe, ¿cómo demonios sabemos nosotros?”.

Cuando las cosas se reanudan, López está ansioso por volver a poner en marcha su carrera. “Esto es 2020, y aún no he peleado, y ya estamos en marzo, y peleé en diciembre”, dijo López. “Estoy tratando de pelear al menos dos o tres veces este año, y ¿quién sabe cuánto durará este virus y cuánto durará esta situación y nos retrase?”, sentenció.