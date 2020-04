Arrestan en EEUU a hombre que dejó a su perro al volante y causó una persecución policial

La policía del estado de Washington, en Estados Unidos, quedó boquiabierta cuando después de una persecución a alta velocidad se encontró con que un perro iba al volante.

Te puede interesar: Son una joya: 17 series de Netflix que no son tan famosas, pero que realmente son muy buenas



El incidente se produjo el domingo por la tarde después de que la policía recibiera llamadas sobre un conductor que chocó a dos vehículos en una zona al sur de Seattle (Washington, noroeste) y luego se alejó a toda velocidad, dijo la oficial Heather Axtman, de la policía del estado, a la AFP.



Los servicios de emergencia recibieron después varias llamadas sobre un auto que viajaba de forma errática a más de 160 km/h.



Indicó que cuando los oficiales lograron acercarse al vehículo -un Buick 1996- se sorprendieron al ver a un pit bull en el asiento del conductor y a un hombre dirigiendo y apretando el acelerador desde el lado del pasajero.

El auto se detuvo cuando la policía desplegó clavos en la calle.

Arrestó a Alberto Tito Alejandro, de 51 años de edad, que fue arrestado por varios delitos, incluido conducir bajo efectos de drogas.

LEER MÁS: A lo Mike Tyson: Memphis Depay decide adoptar un león como mascota y le llueven las criticas



"Cuando lo detuvimos, dijo a nuestros oficiales que estaba tratando de enseñar a su perro a conducir", afirmó Axtman.



"He sido policía durante casi 10 años y he recibido muchas excusas cuando he arrestado o detenido gente, pero nunca había escuchado como excusa que el perro estaba conduciendo", afirmó entre risas.



Axtman señaló que la pit bull hembra, que no fue agresiva con los oficiales que hicieron el arresto, fue enviada a un refugio para animales.