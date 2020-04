El sorpresivo mensaje que apareció en el perfil de Kobe Bryant tras su muerte: "Welcome back"

Los seguidores de la cuenta de Kobe Bryant en Instagram fueron sorprendidos por un posteo que se hizo desde el perfil del exjugador de basquetbol que murió en un accidente de helicóptero junto a su hija.

"Black Mamba" dejó 21 millones de seguidores en su cuenta, al principió se pensó que había sido parte de un 'hakeo', pero después se reveló el verdadero motivo de la publicación.



Su esposa Vanessa Bryant fue quien la que compartió un vídeo en la cuenta de Instagram de Kobe para promocionar el último libro que escribió el cinco veces campeón de la NBA antes de morir.



"Welcome back to Dren! We hope you are all ready to catch up with the West Bottom Badgers for another magical basketball season, The #Wizenard Series: Season One is OUT NOW. #KobeBryant #GranityStudios #Kobeinc", escribió la viuda de Kobe Bryant.

"Bienvenido de nuevo a Dren! Esperamos que estén listos para ponerse al día con los West Bottom Badgers para otra temporada mágica de baloncesto".

Kobe Bryant entrará al Salón de la Fama

El fallecido cinco veces campeón de la NBA, Kobe Bryant, encabezó este sábado una lista repleta de estrellas galardonadas al Salón de la Fama del basquetbol 2020.



El ícono de Los Angeles Lakers, que murió en un accidente de helicóptero en enero, fue nombrado junto a nueve homenajeados que serán consagrados en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame el 29 de agosto.





Uniéndose a Bryant en el panteón deportivo se encuentran el tres veces MVP de las Finales de la NBA, Tim Duncan, el 15 veces All-Star Kevin Garnett, el dos veces campeón de la NBA Rudy Tomjanovich y el cuatro veces medallista olímpico Tamika Catchings.

Otros participantes incluyen al tres veces entrenador del Campeonato Nacional de la NCAA, Kim Mulkey, la entrenadora de baloncesto de la universidad Barbara Stevens y el veterano ejecutivo de la FIBA Patrick Baumann, quien murió de un ataque cardíaco en 2018 a la edad de 41 años.



"La Clase de 2020 es, sin duda, una de las más históricas de todos los tiempos y el talento y la influencia social de estos nueve galardonados no tiene medida", dijo John Doleva, director ejecutivo del Salón de la Fama.



"En 2020, la comunidad del baloncesto sufrió la pérdida inimaginable de figuras icónicas como el Comisionado David Stern y Kobe Bryant, así como el juego en sí debido al COVID-19", añadió Doleva.