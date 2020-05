La NBA aplaza el sorteo del draft 2020 por pandemia de coronavirus

La NBA aplazó este viernes la ceremonia de sorteo del draft 2020 y otro evento de pruebas a las promesas universitarias, ambos programados para finales de mayo en Chicago, a causa de la pandemia de COVID-19.

"Más información sobre cada evento será compartida más adelante", dijo la NBA en un breve comunicado.



La liga, que sigue en búsqueda de una forma de salvar la actual temporada, agregó que continúa "monitoreando estrechamente la pandemia de coronavirus y consultando con especialistas en enfermedades infecciosas, expertos en salud pública y funcionarios del gobierno".

El sorteo del draft estaba previsto para celebrarse el 19 de mayo pero su aplazamiento se consideraba muy probable.

A través de esta lotería anual, la NBA determina el orden en el que los 14 equipos no clasificados a playoffs eligen a los mejores jugadores universitarios en el draft.

En la actual situación, sin embargo, el sorteo difícilmente se podía llevar a cabo, ya que las posibilidades que tiene cada equipo en el sorteo dependen de su posición en la clasificación final de la temporada regular, que está suspendida desde el 12 de marzo.

La NBA tiene todavía que determinar, en el caso de que sea posible volver a jugar este año, si se retomará la temporada regular o se dará por concluida y se jugarán directamente los playoffs.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, había avanzado semanas atrás que las decisiones sobre el futuro de la temporada se tomarían a partir de este primero de mayo.



El otro evento suspendido este viernes es el Draft Combine, que iba a tener lugar del 21 al 24 de mayo. Se trata de unas jornadas clave para la preparación del draft a las que se invita a decenas de promesas universitarias para que los equipos puedan observar su rendimiento en pruebas físicas y entrenamientos.

La ceremonia del draft, en riesgo

El proceso de selección del draft de este año ha sido gravemente afectado por las restricciones impuestas en Estados Unidos para frenar la pandemia.



Habituados a ver jugar y entrevistar en persona a los jugadores candidatos, los responsables de las franquicias apenas están pudiendo este año entrevistarles de forma remota por las restricciones impuestas a los desplazamientos.



En este contexto, equipos de la NBA han solicitado al comisionado Silver que posponga la ceremonia del draft, prevista para celebrarse el 25 de junio, pocos días después de las fechas originales de las finales de esta temporada.

Este viernes, el reputado periodista de ESPN Adrian Wojnarowksi, que adelantó las suspensiones, dijo que el Consejo de Gobierno de la NBA decidió no suspender todavía la ceremonia del draft aunque señaló que "algunas fuentes esperan que termine aplazándose".



Otras ligas profesionales, como la de football americano (NFL) y la de basquetbol femenino (WNBA), organizaron en las últimas semanas sus propios drafts de manera virtual, con las franquicias y los jugadores conectados a la retransmisión desde sus casas.



Por el momento, la NBA tiene previsto permitir a partir del 8 de mayo el reinicio de entrenamientos individuales de aquellos equipos ubicados en estados donde los protocolos contra el virus lo permitan.



En paralelo, la liga mantiene su proceso de reflexión y análisis de distintos escenarios con el objetivo que la temporada concluya con un equipo campeón.



Una de las posibilidades que se está discutiendo es la de reunir a los equipos en una misma ciudad, resguardando a los jugadores y haciéndoles pruebas de coronavirus regularmente, para que terminen la temporada jugando a puerta cerrada.



El director ejecutivo de los San Antonio Spurs, R.C. Buford, reiteró que las franquicias quieren reanudar los juegos en cuanto sea seguro pero remarcó que no se ha podido tomar una determinación.



"Hasta que no tengamos claro el momento en el que habrá un ambiente seguro, es imposible designar los escenarios individuales que podrían suceder (...) No se ha tomado ninguna decisión, este es un territorio inexplorado", dijo Buford el jueves en una teleconferencia con periodistas.



Estados Unidos es el país con más casos totales de contagio (más de un millón de personas) y de fallecimientos (más de 64.000) a causa del virus, según el recuento de la universidad Johns Hopkins.