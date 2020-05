Mike Tyson, a punto de golpear a Michael Jordan: ''¿Crees que soy estúpido? Estuviste con mi mujer''

Mike Tyson y Michael Jordan son dos íconos del deporte que nunca terminaron de llevarse bien y el verdadero motivo lo reveló Rory Holloway, quien fue mánager del exboxeador y asegura que tuvieron un encontronazo por una mujer.

Según cuenta Holloway en su libro 'Domando a la bestia: La historia no contada de Mike Tyson', el expugilista estuvo a punto de pegarle a Jordan y todo ocurrió en una fiesta celebrada en Chicago a principio de los 90's.

Tyson estaba en proceso de divorcio con su esposa Robin Givens y acudieron a una reunión organizada por Richard Dent, exjugador de los Chicago Bears de la NFL. En esa fiesta estaba presente Michael Jordan y otras estrellas del deporte.

Resulta que la leyenda de la NBA tenía apenas 25 años y había tenido un pequeño romance con Givens, una situación que le no sentó bien a Tyson, que en aquella época llevaba 35 peleas de 35 ganadas (32 por KO).

''Mike Tyson estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea, y cuando bebe sus sentimientos afloran. Le digo al camarero que ponga agua en sus bebidas, porque ya lo veía venir. Entonces Mike mira fijamente a Michael Jordan desde el otro lado de la mesa y le dice: 'Hey hombre, ¿te crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer'. Empezaba el show'', cuenta Holloway.

''Jordan lo mira como si hubiera visto un fantasma. 'Sé que la cagaste con ella. Me lo puedes decir a mí', dice Mike. Jordan, obviamente sólo quería levantarse y correr. No quiere ser parte de esto. Mike se gira a Ditka: 'Hombre, ¿tú crees que alguien está asustado de ti, toda esta mierda racista que has estado hablando?'. Y le dice a Dent: '¿Están todos asustados de este hombre blanco, Richard? No es nadie. ¿Van a dejar que hable así?'. Todo era una locura'', relata.

Por último, Holloway añade que ''aquella noche fue un circo, de verdad. Don King intentando cambiar de tema, yo y John intentando tranquilizar a Mike. Mike diciendo a todo el mundo que le iba a patear el culo a Jordan. Jordan, vestido bien como siempre, que no podía salir de allí lo suficientemente rápido''.

¿Vuelve al ring?

Mike Tyson, con 53 años, sorprendió a finales de abril cuando aseguró que regresaría al ring. El estadounidende colgó unos videos en Instagram donde demostró que aún tiene poder en esos puños.

''Mi intención es volver a estar en forma para poder participar en tres o cuatro peleas por caridad. Algunas de estas actuaciones ayudan a personas sin hogar y personas con problemas de drogas como me sucedió a mí'', reconoció.