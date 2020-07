Teófimo López: “Me siento muy orgulloso de ser el primer campeón del mundo para Honduras”

Tras coronarse en diciembre como campeón del mundo de peso ligero FIB, el boxeador hondureño Teófimo López ha estado preparándose desde hace 7 meses para el combate contra Vasyl Lomachenko, la cual se disputará finalmente este 3 de octubre. De ganar el combate, el catracho obtendrá los títulos mundiales AMB, CMB y OMB de boxeo.

El día viernes 17 de julio, el nacido en Brooklyn, tuvo una entrevista para World Boxing Council mediante un Facebook Live con los mexicanos Víctor Silva y Mauricio Sulaiman. El catracho comentó varias cosas, entre ellas su experiencia en los JJ.OO. de Rio 2016, cómo lidia con la presión de ser campeón del mundo y sus planes de visitar Honduras este año.

¿Qué sientes en el corazón cuando escuchas HONDURAS?

“Como siempre, me siento muy feliz. Es un país muy pobre, que necesita esperanza y fe. Yo sé que ganando cosas así como las que he ganado, cambiaremos muchas cosas para los niños en Centroámerica y Latinoámerica. Es muy importante ayudar, en México tienen cosas muy importantes como el Double CC Care (servicios de caridad), siempre están ahí para los niños y es algo que me gusta bastante, entre otras muchas cosas”.

Teófimo confesó de igual manera lo que significa para él haber conseguido el título mundial representando a Honduras. “Me siento muy orgulloso de ser el primer campeón del mundo para Honduras. 18 años entrenado fuerte para un sueño que ahora es finalmente una realidad, me siento muy contento con eso. De igual manera, quiero ese título WBC (World Boxing Council) también.”

López, consideró viajar a Honduras para celebrar su consagración como campeón mundial con todos los catrachos, quienes lo han apoyado inmensamente y le guardan un cariño especial, pero debido a la pandemia, dicho deseo no se pudo concretar.

“Quiero ir otra vez a Honduras, tengo más de cuatro años sin ir. Antes de la pandemia, estabamos hablando con mi familia de ir allá para así poder celebrar el título que ganamos con toda la gente de Honduras, pero con todo lo que paso con el COVID-19 los planes cambiaron. Aunque siento que es mejor que no haya ido ahorita, ya que cuando vaya finalmente no iría con un título solamente, si no que con cuatro (haciendo referencia a su presupuestado gane ante Vasyl Lomachenko).”

El padre de Teófimo López es la influencia más grande para el joven boxeador. Siendo él originario de Honduras, ha inculcado a su hijo los valores de todo catracho: humildad y corazón. Teo comentó que su padre ha estado con él desde su inicios, y es quien lo ha formado para ser la persona y el boxeador que es hoy en día.

“Siempre fue con mi papá. Él trabajaba como conductor para una compañía de taxis. A los 6 años fuimos juntos a un gimnasio en Florida, él fue para entrenar y estar en forma, nada para mí, pero yo siendo su hijo estaba con él siempre. Se puso a entrenar boxeo estando ahí, y cuando nos fuimos finalmente, yo ya me sabía dos o tres combinaciones. Mi padre solía pelear con un coach, quien luego se convirtió también en el mío. Él me entrenó por casi 5 años, me enseñó todo lo básico y estuve peleando por todo ese tiempo, pero a los 12 años mi papá después de todo se convirtió en mi entrenador y desde entonces hemos estado juntos.”

¿Qué motivación te da tu papá? “Me motiva a ser mejor que él. Es excelente papá y un buen entrenador, son cosas que me motivan a ser mejor que él. Siempre ha cuidado de mí y se asegura que todo esté bien, me hace querer ser aún mejor de lo que él es. Sé que seré un gran padre, ya que he aprendido de uno que es muy bueno, y que también es una grandiosa persona.”

En los Juegos Olímpicos de Rio 2016, el boxeador Teófimo López representó a Honduras en la categoría de pesos ligeros. Fue una corta experiencia en la competencia para el catracho, pero aún así logro disfrutar las maravillas brinda el certamen.

“La experiencia fue buenísima. Es algo que puedo contarles a mis hijos y nietos que fui a los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Fuimos allá a diferentes lugares, adentro es muy grande. Tienen varias arenas a las que puedes entrar con tu acceso de atleta, puedes hablar con gente de otros países y conectar con ellos. Fue un momento único que nunca olvidaré, representar a mi país es algo que me gusta bastante. Gracias a Dios tengo un país así como el mío, el país 5 estrellas como dicen. Es un sueño que siempre quise y Honduras me lo brindó.”

Teófimo tenía apenas 19 años en ese entonces, siendo esa su primera competencia de maximo nivel. En el torneo enfrento a un boxeador de mucha experiencia, quien había sido cuarto lugar en el mundial de boxeo en 2015 y subcampeón europeo ese año, el francés Sofiane Oumiha. Era una clara desventaja para el hondureño que apenas empezaba su carrera profesional.

“Lo que puedo decir es que ellos (la federación olímpica) quieren que los profesionales se enfrenten contra los jóvenes porque ellos generan más dinero. No quiero hablar y entrar en política porque sé cómo es la gente allá. No soy un gran fanático de ellos porque pasaron cosas muy malas cuando estuve allí.”

El catracho fue eliminado de la competencia tras pelear en una batalla muy cerrada, la cual perdió tras una decisión unánime. Teófimo declaró en aquel entonces que le parecio injusto tal decisión, diciendo que perdió la pelea porque representaba a un país pequeño, y que influyó el hecho de que Honduras no suele aportar dinero a la AIBA.

¿Cómo quieres ser recordado al final de tu carrera y cuántos títulos te gustaría tener? “Primero quiero ganar contra Lomachenko para así tener todos los títulos de mi peso 135. De igual manera quiero ganar todos los títulos de 140, 147, 154 y 160 también, es algo que siento poder hacer. Yo soy muy grande, mucha gente está dice que peleo en 135 y que no es referente a como mido, que debería ser 147, soy muy grande en mi peso pero yo puedo hacerlo. En el futuro yo puedo subir a 160.”

Y respecto a como quiere ser recordado una vez que diga adiós, ha comentado algo que hace referencia a quién él es. “Cuando yo cuelgue los guantes, quiero que quede de moraleja que no necesitas tener todos los carros y casas para ser exitoso o el mejor del deporte. Tienes que ser humilde y siempre saber que todas las cosas que tendrás puedes perderlo en malas situaciones, puedes tenerlo todo así como puedes perderlo todo. Sé agradecido con lo que tienes y sé muy inteligente con tu dinero.”