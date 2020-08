Gerhard Matamoros, primer hondureño en motocross: "Mi meta siempre fue competir con los grandes para poder ser el mejor”.

El pasado sábado 22 de agosto, Gerhard Matamoros de 20 años de edad, se convirtió en el primer hondureño en competir de manera profesional en el apasionante y extremo deporte del motocross. Gerhard, es un chico que se exige día a día al máximo para poder cumplir su meta de vida: dejar en alto el nombre de Honduras a nivel internacional.

El joven catracho logró algo inaudito para Honduras el fin de semana pasado tras participar en el Lucas Oil Pro Motocross Championship, el certamen de motocross más importante y prestigioso a nivel mundial. Tras años de preparación en suelo hondureño y estadounidense, hoy está destacando entre los mejores pilotos del mundo de este deporte en la categoría 250 B.



Tras una falla mecánica que le hizo abandonar la fecha inicial de este evento, Gerhard pudo competir finalmente en la fecha dos del Lucas Oil, terminando la carrera en el puesto veintidós de ochenta competidores provenientes de todo el mundo, posicionándose en el lugar 32 de la clasificación general hasta ahora.

Por los momentos, se está disputando la clasificatoria para poder acceder al evento principal del certamen, donde el hondureño tiene que quedar entre los mejores cuarenta pilotos tras 9 fechas para obtener su boleto. “Las clasificatorias son de acuerdo por las vueltas. Nos toman el tiempo que realizamos en cada una de ellas y de acuerdo a las mejores vueltas es como nos clasifican. Esto se trata sobre atacar tiempos”, explica Gerhard.



¿Quién es Gerhard Matamoros, el deportista que se empeña para sacar a relucir la bandera cinco estrellas al mundo?



Gerhard Matamoros, nació en un pueblo de Puerto Rico, llamado Mayagüez de donde su madre es originaria, pero a sus ocho años se mudó a Tegucigalpa, debido a que su padre es hondureño. Recién llegado al país con 9 años, Gerhard inició su travesía en el motocross y desde entonces se convirtió en la estrella de este deporte a nivel nacional, ganando el primer lugar en todas las categorías donde compitió en el país.



Destacando también en competencias centroamericanas, el catracho decidió emigrar a Estados Unidos en 2016 para potenciar su talento y empezar a formarse como lo hacen los mejores. Gerhard a pesar de tener apenas 15 años cuando cambió de aires en busca de su sueño, le motivó a ser mejor para convertirse en la figura que hoy es.



“En 2016 me mude a Estados Unidos ya que estaba buscando explorar nuevas fronteras de un nivel desconocido para nosotros los centroamericanos. Mi meta siempre fue competir con los mejores para poder ser el mejor”, comentó el capitalino.





En 2017, Gerhard junto a su padre, Gerardo Matamoros, fueron invitados del programa de Rely Maradiaga en el segmento de “Grábate mi nombre”. En agosto de 2019, tuvo una breve entrevista en el programa “Cinco Deportivo” con Salvador Nasralla donde contó sus logros conseguidos hasta esa fecha.



Su estadía en Cairo,Georgia le brindó la oportunidad para prepararse y competir en arduas clasificatorias para así poder participar en el certamen amateur de motocross más grande y prestigioso a nivel mundial denominado como Loretta Lynns. El joven catracho participó en este evento en 2016,2017, y 2019 en las categorías 250 B y 450 B, donde su mejor clasificación fue el cuarto puesto en su categoría a nivel mundial.



“Me hice profesional hasta este año 2020, y para hacerlo debía ser aprobado por los logros que coseché a lo largo de los años. Mi meta y mi sueño siempre fue ser motocrosista profesional, ya que Honduras nunca había tenido uno debido a que es un proceso muy largo”, agregó Gerhard.



La preparación que tiene el catracho es igual de exigente y disciplinada que las rutinas que se utilizan en otros deportes. “Entreno de lunes a jueves cuatro horas en la motocicleta, al igual que dos horas de gimnasio diario. Como todo atleta la nutrición y el descanso prevalecen, y en caso de sufrir una lesión siempre trato de cuidarme al máximo para estar al cien en las carreras”.



Gerhard, también comentó respecto a la importancia que tiene el evento donde está participando en este momento, asegurando que es como la “Formula 1” del motocross.



“Tal vez la gente no lo sepa, pero este certamen Lucas Oil es como la Formula 1 de prestigiosa, es la élite de este deporte. Gracias a Dios estoy destacando para mi país en el motocross, demostrando de igual manera que no solo en el fútbol hay talento, sino que también hay en otros deportes”.





El Lucas Oil se disputa alrededor de todo Estados Unidos. Las fechas restantes del torneo se llevará a cabo en diferente sede cada fin de semana hasta el próximo 10 de octubre, la próxima jornada se disputará en Indiana. Pilotos de todo el mundo compiten en este certamen, siendo la mayoría entre 18 a 26 años de edad. En este año, solo Chile, México y Honduras son los países que representan a Latinoamérica.



Para cerrar, el joven de 20 años aseguró que es un honor representar a Honduras siempre que se le da la oportunidad, y su mayor motivación es trascender para enseñarle al mundo que en su país si hay talento.



“Lo que me motiva a hacer motocross es más que todo para enseñarle al mundo que los hondureños somos capaces de lograr lo que nos propongamos, y que no solo por pertenecer a un país pequeño significa que no podemos sobresalir internacionalmente. Es un sueño al que me he aferrado a través de los años y eso es lo que me ha impulsado a salir adelante”, cerró Gerhard Matamoros, el único motocrosista profesional de Honduras en la historia.