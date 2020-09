Teófimo López avisa de nuevo: "Lomachenko es una diva, voy a ganar por nocaut"

Para muchos es la pelea más esperada del año. Teófimo López va a pelear el próximo 17 de octubre ante Vasyl Lomachenko en el MGM Gran Hotel and Casino de Las Vegas.

Este combate será para definir quién es el verdadero rey en peso ligero. El hondureño quiere dar la gran sorpresa.

Teófimo habló para ESPN en el programa "Ahora o Nunca" y ahí fue preguntado sobre su rival de turno.

La primera pregunta fue sobre si es cierto que Teófimo López rechazó en varias oportunidades la pelea con Lomachenko debido a que no estaba de acuerdo con lo que le querían pagar.

"Es cierto, nosotros estamos promoviendo mucho esta pelea, Lomachenko es un gran boxeador, pero él afuera no habla de nada, yo soy el que está haciendo todo, promoviendo, haciendo entrevistas, la gente necesita saber de nosotros, es nuestro trabajo”, dijo Teófimo López.

Sobre lo que piensa sobre el boxeador ucraniano, Lomachenko habló sin pelos en la lengua. “Es como una diva, gracias a Dios nosotros tenemos esta pelea, no para matarlo, pero sí para ganar. Voy a ganar por nocaut”, aseguró.

"Él no puede hacer nada, nosotros no solo estamos muy fuertes en este peso, nosotros sí podemos pegar, la gente no sabe que yo no soy un boxeador que solo tira puños por tirar, yo soy muy rápido y muy técnico. Vamos a hacer historia", expresó el boxeador de sangre hondureña.

SIN AFICIONADOS

Una de las cosas que lamentó Teófimo López es que la pelea se va a desarrollar a puerta cerrada, esto debido a la pandemia del coronavirus.

"Gracias a Dios vamos a tener esta pelea, estoy un poco triste porque no vamos a tener a los fans, pero sé que van a ver la pelea en televisión", dijo.

Por último, le mandó otro mensaje a Lomachenko, a quien se imaginó tenerlo cara a cara.

"Entrena fuerte, va a ser una pelea difícil para él, voy a ganar todos los títulos haciendo mi trabajo. Ahora solo necesito pelear con él para ganar todos los títulos, muchas gracias por pelear con todos los otros”, explicó.