Vasyl Lomachenko: "Todo lo que dice Teófimo es basura. Necesito ese cinturón, el 17 de octubre intentaré quitárselo"

La cuenta regresiva para la disputa de uno de los combates más esperados del año está cada vez más cerca de finalizar. El próximo 17 de octubre se llevará a cabo la pelea para coronarse como el mejor de peso ligero entre el hondureño Teófimo Lopéz y el ucraniano Vasyl Lomachenko.

Teófimo Lopez: "Estoy a 12 días de convertirme en campeón indiscutible"



A menos de dos semanas para la gran batalla del boxeo post confinamiento, las conferencias ante la prensa que han brindado ambas estrellas han servido de gran manera para hacer sentir vivo al gran evento de este maravilloso deporte.



De la misma manera como lo hizo el pasado lunes el campeón FIB, Teófimo López, este martes por la tarde el conquistador de los títulos AMB, OMB Y CMB de peso ligero, Vasyl Lomachenko, ha brindado declaraciones respecto a lo que la pelea ante el hondureño concierne en una amena conferencia vía ZOOM donde DIEZ estuvo presente.

Lomachenko compartió a la prensa lo que ha sido su preparación para la gran batalla ante López y las sensaciones que tiene estando a poco más de una semana para la misma: “Me siento muy bien. La preparación para la pelea ha sido excelente. Estoy listo al cien por ciento y realmente no puedo esperar a que sea ya el 17 de octubre”.



Respecto a sus pensamientos y reacciones cuando escucha al hondureño López decir con mucha confianza que lo vencerá en el ring por un nocaut, el ucraniano Vasyl no se guardó nada, declarando que todo lo que dice Teófimo es “basura”.



“He escuchado por varios años a muchos boxeadores decir que me van vencer de una manera brutal, pero cuando están dentro del ring todas sus palabras y promesas se les olvidan, porque ahí solo intentas boxear y pelear. Por lo tanto, para mí todo lo que dice (Teófimo) es basura, solo son palabras. Veremos que pasa en el ring”.



Lomachenko solamente ha sido derrotado en una ocasión como boxeador profesional.



En la conferencia del lunes, Teófimo dijo que los demás han subestimado su boxeo, debido a que no es solamente un ‘puncher’. El rey de peso ligero por el momento, mencionó lo que piensa sobre la habilidad e intelectualidad del boxeo que el hondureño posee.



“El 17 de octubre vamos a chequear que tan bueno es Teófimo. Tiene un excelente ‘punch’, muy buena velocidad y cuenta con un muy buen IQ boxístico. Es joven y tiene mucha hambre, pero solamente podemos comparar nuestro nivel en el ring. Toda nuestra habilidad de boxeo solo puede ser comprobada cuando nos enfrentamos ante peleadores top”, declaró Lomachenko.



Teófimo López se destaca por su potencia en el guante derecho, con quienes ha vencido por nocaut a 12 de sus 15 rivales a nivel profesional.

Una pregunta inquietante fue lanzada por un periodista estadounidense, donde hace referencia a la “basura” que Teófimo y su papá han hablado sobre el ucraniano, haciéndolo ver como si fuera un elemento personal. Lomachenko fue cuestionado si tiene resentimientos personales con López consecuentes a lo que se viene en la pelea.



“Absolutamente no. Yo tengo una meta y un sueño, mientras que el posee el cinturón del título FBI. Yo necesito ese cinturón, y el 17 de octubre intentaré quitárselo”, mencionó Vasyl.



Teófimo López y su padre han confirmado en reiteradas ocasiones que vencerán a Lomachenko por la vía del nocaut.



"En mi hogar la gente no suele abrir tanto la boca"



Según Lomachenko, su país natal Ucrania es totalmente diferente a los Estados Unidos por diversas razones. “En mi hogar si empiezas a insultar o hablar mal de alguien, se resuelven a golpes en la calle y nada ocurre. En Estados Unidos es totalmente diferente, ya que en mi casa las personas no abren tanto la boca porque si no tendrán que responder como ello" mencionó Loma, haciendo referencía los dardos que suele lanzar Teófimo sobre él.

El ucraniano no descarta continuar en este tipo de peso para lo que se viene en su carrera. “Todo depende lo que pase tras esta pelea. Yo puedo pelear 135 lb o 130 lb, puedo organizarme, a mí no me importa, pero finalmente escogeré la mejor opción que tenga.”





Ante la intriga de los aficionados sobre si la victoria para Lomachenko ante López lo convertiría en el boxeador más dominante libra por libra de este deporte, el ucraniano prefirió mantener un perfil bajo.



“No sé, no puedo compararme por esta pelea si soy el más dominante o no. No puedo responder a esta pregunta. Se que López es un boxeador top y un muy buen peleador, no será para nada fácil para mí, pero veremos que pasa en el ring”, finalizó Loma.