Teófimo López: "Estoy a 12 días de convertirme en el campeón indiscutible"

Faltan menos de dos semanas para que se realice una de las peleas de boxeo más esperadas del año, que enfrentará al pugilista hondureño Teófimo López contra el ucraniano Vasiliy Lomachenko, el próximo 17 octubre.

Teófimo López, actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) buscará la unificación de títulos contra el monarca de la WBO, WBA, y WBC del peso ligero, Vasiliy Lomachenko.

Como parte de la antesala para este gran evento boxístico, la compañía Top Rank organizó una conferencia de prensa vía Zoom con Teófimo López, en la que DIEZ estuvo presente para conocer más sobre lo que se viene con el púgil de origen catracho.

"Estoy feliz de estar aquí, estoy muy agradecido. Estoy a 12 días de convertirme en el campeón indiscutible que es donde mi mentalidad está. Con 23 años estoy en una vitrina y veo hacia adelante. Mis emociones están bien contenidas, no tengo nervios, me siento listo y determinado. Será un gran emparejamiento con dos padres que son entrenadores de los peleadores, es una pelea a dúos de padre e hijo. Me siento feliz y no puedo esperar", inició diciendo Teófimo López en su comparecencia.

Padre de Teófimo: "Lomachenko no dura más de cinco rounds"

Interrogado sobre algunas declaraciones de Vasiliy Lomachenko donde aseguró que Teófimo sentía celos por lo que el europeo ha conquistado, el boxeador catracho aseguró no sentir ningún tipo de envidia pero quiera arreglar asuntos pendientes en el cuadrilátero.



"No tengo celos del hombre (Lomachenko) en ese aspecto. Él está tratando de ser genial así como yo también, no tengo celos sobre eso. Cuando ellos se destacan hay que dejarlos disfrutar, nunca he sido un tipo que odia o que tiene celos. Aparte de eso, puedo ver detrás de la escena y no me ha gustado cómo las cosas se han manejado con él, y las cosas que él ha dicho. Así que no puedo esperar para que el 17 de octubre ponga mis manos sobre él."



Ante la pregunta de un periodista estadounidense sobre la preferencia de algunos boxeadores por Lomachenko, pese a tener un buen concepto de López, Teófimo dio su punto de vista y aclaró su percepción del combate.



"Entiendo que la experiencia juega un papel muy importante y es clave. Dijeron lo mismo con Richard Commey, que él tenía muchos más años que yo como profesional y mira lo que pasó. Yo pienso que soy diferente, definitivamente creo que estoy hecho diferente en muchos aspectos. Soy de esos peleadores que se preguntan, '¿qué es lo que Teófimo no puede hacer?'.

Lomachenko asistió a la pelea donde Teófimo López ganó el título mundial de la FIB.

Y continuó diciendo: "Ustedes solo me han visto por tres años, algunos apenas me han visto quizás hace un año y medio o dos. Ustedes todavía no han visto nada y mientras continúo haciendo lo que hago, sigo aprendiendo algo nuevo todos los días. Mi coeficiente en el ring es diferente."

Una mínima asistencia se permitirá en la pelea

Top Rank dio a conocer que permitirán la entrada para presenciar la pelea a 250 personas que serán elegidas entre el personal de salud y otros colaboradores durante la pandemia del coronavirus.

"Es una bendición tener algunos aficionados, es admirable y muy bueno de saberlo. 250 personas es mejor que ninguna persona, especialmente por la magnitud de la pelea. Si esto se hubiera hecho en 2019 seguramente habríamos tenido una mejor asistencia, pero encontramos maneras para llevarlo a cabo."

Consultado sobre la decisión de asumir el riesgo de perder su récord de peleas invicto, Teófimo López fue tajante con su respuesta.

"No lo tomo como un riesgo, en el pasado con Muhammad Ali, Roberto Durán, etc. Ellos pelearon sin importa el récord para convertirse en los mejores y no les importó. Realmente no lo veo como un riesgo pero no tengo la mentalidad de perder."

Comparación con duelo Mayweather vs Canelo

Muchos expertos del boxeo han realizado una comparación de esta pelea con el duelo entre Floyd Mayweather y 'Canelo' Álvarez de hace algunos años, aduciendo que son combates similares.

"Uno, Lomachenko no es Floyd y dos, yo no soy 'Canelo', son aspectos diferentes. Creo que ese es el plan de juego de todos, la gente siempre quiere llevarme a aguas profundas y el hecho es que no entienden que vivo en aguas profundas, soy un tiburón. Entiendo que esta pelea puede irse a los 12 rounds y que Lomachenko incrementa a medida que los asaltos avanzan, pero yo también. Así que yo no lo veo como Mayweather-Canelo y si es así, soy Mayweather."

Teófimo López charló con Diario Diez y demás periodistas vía Zoom desde su casa.

La predicción de Teófimo López sobre cómo se desarrollará la pelea es clara.

"Definitivamente creo que la pelea irá en mi favor, espero que toda la gente pueda ver toda la pelea. Veo esta pelea de una sola manera y es el nocaut."

"Muchas gracias a Diario DIEZ, le quiero decir a todos los hondureños que 'El gringo catracho ya viene'. Me siento muy contento, muy feliz, para mi todo esto es un sueño. El 17 de octubre voy a ganar todos los títulos para toda mi gente en Honduras."