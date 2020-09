Expertos del boxeo predicen una victoria de Lomachenko sobre Teófimo López

La cuenta regresiva para la velada boxística entre Teófimo López y Vasiliy Lomachenko se está acercando a su fin. El próximo 17 de octubre se paralizará el mundo pugilístico con el combate por la unificación de títulos del peso ligero.

Ante el gigantesco evento que se realizará en Las Vegas, Nevada, las casas de apuestas y expertos del boxeo ya han hecho sus predicciones sobre qué peleador se adjudicará la victoria en el cuadrilátero.

Durante la previa al esperado evento se han vertido en un sinfín de comentarios por parte de ambos contendientes. Ni Teófimo López o Vasiliy Lomachenko han ahorrado palabras para referirse a su oponente.

Teófimo aseguró que noqueará a Lomachenko y se quedará con todos los cinturones. Por su parte, el ucraniano aseveró que cerrará la boca del hondureño para arrebatarle su título.

Padre de Teófimo López: "Lomachenko no dura más de cinco rounds"

Aunque muchos conocedores del boxeo coinciden en que Teófimo López posee un talento y potencial muy grande, hay otros que prefieren la experiencia y conocimiento de Vasiliy Lomachenko para unificar campeonatos.

Teófimo López ganó el título mundial de la FIB en diciembre de 2019, tras derrotar por nocaut técnico en el segundo round al ghanés, Richard Commey.

Momento en que Teófimo López mandó a la lona a Richard Commey, segundos después se impuso con un nocaut técnico.

OPINIONES DE ALGUNOS EXPERTOS

Hannah Rankin (Boxeadora): "Estoy muy emocionada por la pelea, no puedo esperar a verla. Me voy con Lomachenko pero creo que tendrá un triunfo tardío por su alto coeficiente dentro del ring".

Chris McKenna (Periodista): "Siempre he sentido que Lomachenko ganará esta pelea. Está fuera de su zona de confort en el peso ligero, por lo que no he visto a nadie hacerlo renunciar en esta categoría. Hay un gran riesgo contra López y pienso que tendrá un poco más de cautela para al finar ganar por puntos".

Teófimo avisa de nuevo: "Lomachenko es una diva, voy a ganar por nocaut"

Ed Robinson (Productor Sky Sports): "My sensación es que Lomachenko es técnicamente muy superior, aunque me preocupa esa vieja lesión en el hombro. Creo que López es una futura estrella pero su mejor esfuerzo no es lo suficientemente bueno".

Joe Gallagher (Entrenador): "A menos que Lomachenko haya envejecido de la noche a la mañana, creo que es demasiado bueno para López en esta etapa. López puede tratar de atraparlo pero ha pasado mucho tiempo desde que Lomachenko fue arrastrado al tipo de pelea que podría perder".