NBA: "Seguiré sin dormir hasta terminar el trabajo", dice LeBron tras ventaja de 3-1 de Lakers en las Finales

Después de que los Lakers se adelantaran 3-1 ante los Heat el martes en las Finales de NBA 2020, la superestrella LeBron James advirtió que no descansará hasta lograr la última victoria y alzar el título de campeón.



"En este punto de la temporada, no me importa descansar, no me importa dormir", dijo James tras el triunfo de Los Angeles Lakers ante los Miami Heat en el cuarto partido por un marcador 102 a 96.





"Dentro de una semana, como máximo, ya podré descansar. Podré descansar un mes entero si quisiera", afirmó el alero, que en días anteriores ha reconocido que revisa los vídeos de los partidos por las noches y le cuesta conciliar el sueño en estas Finales.



"El trabajo no está terminado", recalcó James, que el martes volvió a brillar con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.



El quinto partido de la serie, en el que James podría alcanzar su primer anillo con los Lakers y el cuarto de su carrera, se disputará el viernes en Disney World (Orlando), ofreciendo un día más de descanso a los equipos de lo que viene siendo habitual en estos Playoffs.



Después de que los Heat vencieran el domingo y se acercaran 2-1 en la serie, LeBron trató desde temprano este martes de mantener concentrados a sus compañeros. A través de un mensaje de texto horas antes del juego, James recalcó que la victoria en este cuarto partido era obligatoria.







"Esta mañana, después de la reunión del equipo, sentí esa vibración, sentí que, para mí, era uno de los grandes partidos de mi carrera", recordó. "Quería mandar ese mensaje a mis compañeros, sobre el tipo de momento que era, porque sé lo grande que es el equipo contra el que jugamos y la ambición que tienen".



James recalcó que si los Lakers quieren ser un equipo campeón, deben retener esa misma actitud y ambición que mantenían al inicio de la serie.

"Todavía nos sentíamos mal por como jugamos en el tercer partido y nuestro líder nos dijo que esta era una victoria obligatoria", dijo la otra estrella de los Lakers, Anthony Davis, sobre el mensaje de 'King James'.





"Creo que jugamos con un mayor sentido de urgencia hoy", se felicitó el pívot, que firmó 22 puntos y 9 rebotes junto a un espectacular trabajo defensivo con 1 robo y 4 tapones, encargándose durante algunos tramos del partido de cubrir al escolta Jimmy Butler, la figura rival.